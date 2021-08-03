Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 832 yeni vaka tespit edildi, 126 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.
Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli. pic.twitter.com/dXhRgnVtW9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 3, 2021
Can kaybında rekor artış
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı.
126 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,42, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44.67 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 74 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 225 bin 91'i birinci doz, 27 milyon 725 bin 135'i ikinci doz, 5 milyon 117 bin 285'i üçüncü doz olmak üzere 74 milyon 67 bin 511'e yükseldi.
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