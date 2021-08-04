Bursa'da hasat yapan işçilere tarlada Kovid-19 aşısı

Kırsal mahallelerde yaşayan ve sağlık merkezlerine gidemeyen vatandaşlara hizmet vermek için görevlerini fedakarca yürüten sağlık çalışanları, sıcak havaya rağmen koruyucu ekipmanlarıyla, sistemde aşı hakkı tanımlananlara ulaşıyor.

Doktor, hemşire, ebe, toplum sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis çalışanlarından oluşan mobil ekipler, aşı muhafaza kaplarıyla soğuk zincir bozulmadan bölgeye ulaştırdıkları aşıları araçlarda hazırlıyor ve onayını aldıkları işçilere uyguluyor.

Türkiye'nin salçalık domates üretiminin yüzde 45'inin yapıldığı Karacabey Ovası'nda, hasat çalışmalarına katılan bazı mevsimlik işçiler de İsmetpaşa Mahallesi'ndeki tarlada aşılarını yaptırdı.

'Hedefimiz mavi olmak'

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kentte vaka sayılarının ülkedeki artışa paralel olarak yükselişe geçtiğini ve 1-2 hafta öncesine kıyasla ciddi bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Vakalarda yaklaşık 3-4 katlık bir artış olduğunu dile getiren Yavuzyılmaz, "Türkiye genelinde de 5 binlerden 20 binlere çıkan bir vaka sayısından bahsediyoruz. İlimizde de bu, bu oranlara paralel arttı ama şu anda hastanelerimizde yatan hastalara ya da yoğun bakıma yansıması aynı oranda değil. Takibimizi devam ettiriyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde hem aşı faaliyetleri hem filyasyon çalışmaları sürmekte" diye konuştu.

Yavuzyılmaz, aşılamada kent olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olmalarına karşın istedikleri seviyeye ulaşamadıklarını belirterek, "Mavi grupta sayılan yani yüzde 75 oranında en az 1 doz aşısını yapmış iller arasına henüz giremedik. Sarı kategorideyiz, yani yüzde 65 oranını yakalamış illerdeniz, hedefimiz mavi olmak" dedi.

Aşılamada, çeşitli zamanlarda çeşitli grupların ön plana çıktığını aktaran Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"Önce gelemeyen, yatalak durumda olan hasta ve yaşlılarımıza gittik. Onların evde aşılarını yaptık, halen yapmaya devam ediyoruz. Bunun yanında mevsime bağlı olarak mevsimlik tarım işçileri ilimize geldi. Onların yoğun olduğu bölgelerde, arazide oldukları ve çalışma ortamından çok ayrılmayı istemedikleri için gidip aşılarını yerinde yapmayı tercih ediyoruz. Yine sanayi kuruluşlarımız, fabrikalarımız, organize sanayi bölgelerimiz var. Belli bir planlama dahilinde fabrikalarımıza giderek oradaki işçilerin hem iş kaybına sebep olmadan hem de gereksiz yığılmaları önlemek adına iş yerlerinde, ortamlarında mobil ekiplerimizle aşılarını yapıyoruz."

'Bölgede 10 bin kadar tarım işçisi var'

Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem de mayıstan eylül ayına kadar ilçede mevsimlik tarım işçilerini misafir ettiklerini ve şu anda bölgede 10 bin kadar tarım işçisinin bulunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının ve İl Sağlık Müdürlüğünün talimatıyla kolları sıvadıklarını belirten Çiğdem, bölgelerindeki iki ekibin aşılama, bir ekibin de bilgilendirme ve ikna çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Çiğdem, ilçede mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu 27 farklı nokta bulunduğunu aktararak, buralara giderek bilgilendirme çalışması yaptıklarını, korkan, aşı karşıtı olan ya da sağlık merkezine gelemeyenlerle görüşerek kabul ettikleri taktirde yerinde aşılama yaptıklarını kaydetti.

Muhtarlara da bilgi verdiklerine işaret eden Çiğdem, "Köydeki durumu araştırıyoruz çünkü aşıda soğuk zincirin bozulmaması da gerekiyor. Ortalama bir sayı aldıktan sonra arkadaşlar gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Bir ekibimiz önceden gelerek gerekli hazırlıkları tamamlıyor. Ardından evde sağlık ambulansımız ya da belediyemizin, destek hizmetlerinin sağladığı ambulansımızla yerinde aşı uygulamalarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmak için Mardin'den gelen 62 yaşındaki Nusret Gültaş ile oğlu 39 yaşındaki Mehmet Gültaş, tarlada aşılarını yaptıkları için sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

Kahramanmaraş'tan gelen 53 yaşındaki Yusuf Demirhan da, "Gelip burada bize bu hizmeti verdikleri için şu tarlada, Sağlık Bakanımıza, tüm çalışan ekibine candan teşekkür ederim. Ben korkuyordum ama korkulacak gibi değilmiş" dedi.