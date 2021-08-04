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    Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

    Çorum Valisi Çiftçi: Kentte Kovid-19 vaka sayıları bir haftada 3 kat arttı

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1753)
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    Çorum Valisi Çiftçi, kentte Kovid-19 vaka sayılarının bir haftada üç kat arttığını bildirdi.

    Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Kurban Bayramı'nın etkisiyle vaka sayılarının tırmanışa geçtiğini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

    "Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haritaya göre, ilimizde vaka sayısı 100 binde 40.52 idi. 24-30 Temmuz'da bizim rakamlarımıza göre bu oran 100 binde 121.10'a ulaşmış durumda. Yani 3 kat artmış durumda. Dolayısıyla bu konuya toplum olarak hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Araya bayramın da girmesiyle vakalar hızla artmaya başladı. Bu konuda lütfen dikkatli olalım. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları aynen devam ediyor."

    Çiftçi, temmuzda yüzde 7.58'e kadar düşen test sonuçlarının vakaya dönüşme oranının Ağustos'ta yüzde 13,14'e yükseldiğini, bu konuda da ciddi artış gözlendiğini vurguladı.

    'Aşı olmamış vatandaşlarımız lütfen aşısını yaptırsın'

    Kentte aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

    "Çorum'da bugüne kadar 542 bin birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı uygulandı. İyi bir rakam, iyi bir noktaya gelmiş durumdayız. Ancak her şeye rağmen toplumda aşısı çıkmış, aşısı olması gereken ama henüz aşı yaptırmamış yüzde 29'luk bir kesim var. Onlar aşı olmamakta direniyor. Hem kendi hem toplum sağlığı açısından bu vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda hassas davranalım. Aşı olmamış vatandaşlarımız, sırası gelenler lütfen aşısını yaptırsın. Kimseye zorla aşı yaptırma niyetimiz, çabamız yok. Ancak toplumsal bağışıklığı sağlama adına şu anda aşıdan başka herhangi bir yol yok. Dolayısıyla bunu da toplumumuzun hassasiyetine sunuyorum."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1753)

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    Etiketler:
    Çorum, Vali, vaka, Koronavirüs
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