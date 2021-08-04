Rusya: Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Sputnik V hakkındaki politize edilmiş açıklamaları üzüntü verici

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF), Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Rus Sputnik V aşısı hakkında bilgi bulunmadığı yönündeki politize edilmiş açıklamalarının üzücü olduğunu ve bu aşının Avrupa İlaç Ajansı'ndaki (EMA) onay sürecinin olumlu ve profesyonel bir şekilde ilerlediğini belirtti. Lavrov da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sputnik V aşısının resmi Telegram kanalında yayınlanan açıklamada RDIF, "Avrupa Komisyonu temsilcilerinin Rus Sputnik V aşısı ve onun güvenliğiyle ilgili konular hakkında bilgi bulunmadığı yönündeki politize edilmiş açıklamaları üzüntü verici. Daha önce bazı AB'li temsilciler, AB'de Sputnik V aşısına ihtiyaç olmadığını belirtmiş ve ayrıca RDIF ve Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından defalarca reddedilen yanlış bilgiler yaymıştı" ifadelerini kullandı.

Aşının EMA'daki onay sürecinin olumlu ve profesyonel bir şekilde ilerlediğini kaydeden RDIF, "Sputnik V'nin klinik testlerine ilişkin tüm veriler, GCP (iyi klinik uygulama) denetimi kapsamında sunuldu. Bu denetim sonucunda Avrupa İlaç Ajansı'ndan olumlu bir geri dönüş alındı" dedi.

Lavrov: AB'nin politize edilmemiş bir yaklaşım sergileyeceğini umuyoruz

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB'nin Sputnik V aşısının tescili konusunda politize edilmemiş bir yaklaşım sergileyeceğini umduklarını söyledi.

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Lavrov, "Bu yılın nisan-mayıs aylarında AB'li temsilciler, Moskova'da Sputnik V'in klinik testlerinde yer alan sağlık kurumlarını ve üretim tesislerini ziyaret etti. EMA çalışanları, Rusya Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcileriyle direkt temas halindeler" diye konuştu.

Lavrov, "Edindiğimiz bilgilere göre, aşının kendisi ve etkinlik derecesi hakkında herhangi bir olumsuz durum yok. Konunun, uzman kurumlar arasında siyasetten arındırılmış ve profesyonel bir diyalog düzleminde ele alındığını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

RDIF, daha önce San Marino’da Sputnik V’nin kullanılmasının, ülkenin Avrupa’da koronavirüsü yenen ilk ülke olmasını sağladığı açıklamasını yapmıştı.

RDIF, Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) Sputnik V'nin tescili için mart ayında başvuru yaptı. Şu anda kademeli inceleme prosedürü uygulanıyor. Haziran ayında bir sonraki aşamanın Rus tarafının gerekli bilgileri sunmadığı iddiasıyla ertelendiği öne sürülürken RDIF bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor.



