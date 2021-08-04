Rusya’da son 24 saatte 22 bin 589 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 589 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 356 bin 784’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 22 bin 589 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 10 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.63 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 356 bin 784’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 502), St. Petersburg’da (bin 906), Moskova bölgesinde (bin 517),Nijniy Novgorod bölgesinde (544) ve Sverdlovsk bölgesinde (511) saptandığı kaydedildi.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 790 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 161 bin 715’e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 20 bin 96 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 679 bin 842’ye ulaştığı ifade edildi.