Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Silay: Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşısız

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, "Yoğun bakımdaki hastalarımızın çoğu aşılanmayan hastalar. Bu bize iş yükü olarak da dönecek. Bir hastamızı bile kaybetmeyi istemeyiz. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşı konusunda daha hassas davranıp biran önce aşılarını olmaları gerekiyor" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, hastane olarak pandemiyle mücadelede gayret göstermeye devam ettiklerini dile getirerek, vatandaşları aşı konusunda uyardı.

Prof. Dr. Silay, "Pandemi süreci halen devam ediyor. Şehir hastanemiz amiral gemisi hükmündedir. Hastanemiz tüm birimleriyle pandemiyle mücadelede gayret gösteriyor. Bu süreç zarfında hastanemiz yoğun çalışıyor. Bu yoğunluk içerisinde tüm personelimiz bir gayret içerisindedir. Bu gayretimizde aynı şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

"Hastanemizde şu anda koronavirüs açısından bir sıkıntı yok" diyen Prof. Dr. Silay, şunları söyledi: