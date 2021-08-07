Almanya açıkladı: Kovid-19 aşısı ülkede 38 binden fazla kişiyi ölümden kurtardı

Almanya'nın hastalık kontrol merkezi olarak görev yapan Robert Koch Enstitüsü, yaptığı açıklamada yaklaşık 200 gün içerisinde koronavirüs aşılarının ülkede 38 binden fazla kişinin hayatını kurtardığını açıkladı.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI), koronavirüs aşıları ile ilgili istatistiki verileri yayımladı.

NTV'nin aktardığına göre enstitü, 65 ay içerisinde yapılan aşılar sonucunda ülkede 38 binden fazla kişinin hayatının kurtulduğunu aktarırken, aşıların ayrıca 76 bin kişiyi Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılmaktan, 20 bin kişiyi ise yoğun bakım tedavisinden uzak tuttuğunu bildirdi.

706 binden fazla vakayı önledi

Yapılan modelleme çalışmasında, Almanya'nın aşı uygulamasının bu yıl 706 binden fazla vakayı önlediğinin de altı çizildi.

Robert Koch Enstitüsü yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşı kampanyasının yüksek etkinliği, aşıların pandemiden çıkış yolunu etkileyici bir şekilde gösteriyor" dedi.

45 milyondan fazla kişi iki kişi doz aşı oldu

Almanya, 2020'nin sonlarında vatandaşlarını virüse karşı aşılamaya başlarken, halihazırda 45 milyondan fazla kişiyi yani nüfusunun yüzde 54,5'ini iki doz aşıladı.

Ülke Sağlık Bakanı Jens Spahn Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 51.8 milyon kişinin veya yüzde 62.3'ünün en az bir doz aşı olduğunu bildirdi.