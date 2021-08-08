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    Malatya'da kuaför Şener Eroğlu'ndan aşı teşviki

    Malatya'da kuaförden aşıya teşvik: İkinci dozu olana ücretsiz cilt ve saç bakımı

    © İHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (199)
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    Malatya’da kuaför Şener Eroğlu, aşı olmak istemeyenleri aşıya teşvik etmek için iki doz aşısını yaptıranlara iş yerinde ücretsiz cilt ve saç bakımı yapıyor.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı saran bir virüs olduğunu ve iki yıldır bu salgınla mücadele edildiğini ifade eden Malatya Park Alışveriş Merkezi kuaför salonu işletmecisi Şener Eroğlu, aşı konusunda teşvik edici bir uygulamaya başladıklarını söyledi.

    Kuaför Eroğlu, şunları söyledi:

    “Her Türk vatandaşı olarak bizler de aşımızı yaptırdık. Sevdiklerimiz için lütfen aşılarınızı yaptırın. Kuaför salonu olarak Türkiyemizdeki aşı kampanyasına bizler de destek vermek için, Devletimizin her zaman yanındayız. 2. doz aşı yaptırana saç bakımı ve cilt bakımı hediye ediyoruz. Millet olarak inşallah en yakın zamanda koronavirüsü yeneceğiz. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kullarına uyarsak virüs biter.

    Ülkemizde bir daha virüs nedeniyle yasakların gelmesini biz kuaförler olarak istemiyoruz. Eylül ayında okulların açılmasını istiyoruz. Ülkemiz zor süreçten geçiyor. Yangınlar virüsle mücadele, depremler art arda geldi. Hep birlikte güçlü Türkiye için Devletimizin her zaman yanında olacağız. Kuaför ve berberler olarak aşı kampanyasına herkesi davet ediyoruz. İşletme olarak aşı kampanyamız yeni başladı. Kampanyamız Eylül aynına kadar devam edecek."

    'Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum'

    Kuaföre tıraş olmak için gelen müşteri Talha Yılmaz ise kampanyadan dolayı Eroğlu’na teşekkür ederek, “Malatya Park AVM alış veriş merkezinde Kuaför Şener Eroğlu vatandaşlarımız aşıya teşvik etmek için 2. doz aşı yaptıranlara, saç ve cilt bakamı ücretsiz hediye ediyorlar. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben de aşımı yaptırdım. Aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyorum. Koronavirüse karşı en büyük önlem aşı yaptırmaktır. Öğrenciyim, bir an önce okula gitmek için gün sayıyorum. Okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah en yakın zamanda virüs biter” diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (199)
    Etiketler:
    Malatya, Aşı, Teşvik, Koronavirüs, Ücretsiz
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