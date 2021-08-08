Rusya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: 22 bin 866 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 866 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 447 bin 750’ye ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 22 bin 866 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 320 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.45 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 447 bin 750’ye ulaştığı belirtildi.

Pozitif çıkanların yüzde 8.5’inde (bin 953 kişi) hastalığın klinik semptomları görülmediği kaydedilen açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 761), Moskova bölgesinde (bin 907) ve St. Petersburg’da (bin 527) saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 787 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 164 bin 881’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 15 bin 669 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 755 bin 507 olduğu vurgulandı.