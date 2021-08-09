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    Dünya Delta varyantına karşı önlemlerini artırıyor

    © REUTERS / SUSANA VERA
    Koronavirüs salgını
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    Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran pek çok ülke 4. dalga tehdidine karşı yeniden önlemlerini sıkılaştırıyor.

    Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 203 milyon 350 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 305 bini aştı. Yazın başında kısıtlamaları kaldıran pek çok ülke 4'üncü dalga tehdidine karşı yeniden önlemlerini sıkılaştırıyor.

    Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 300 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 600 bini geçti.

    Dünya genelinde 4 milyar 430 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

    Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 519 bini, Hindistan'da 31 milyon 944 bini, Brezilya'da 20 milyon 151 bini ve Rusya'da 6 milyon 447 bini geçti.

    Ülkeler Delta varyantına karşı da tedbirlerini artırıyor.

    Fransa'da önlemler sıklaştırılıyor

    Fransa’da hafta başından itibaren aşı veya test zorunluluğu getirilen mekanların sayısı artırılıyor.

    Uzun mesafe yolculuk yapanlar ve restoranların kapalı ve açık alanlarına gidenlerden iki doz aşı ya da son 72 saat içinde alınmış negatif test sonucu veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini ispatlaması istenecek.

    Son 45 gün içinde üst üste kurallara uymayan işletme sahipleri 9 bin euro veya bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Söz konusu kısıtlamalar, müze, sinema, stat, spor merkezleri, sergi ve eğlence ile kültür merkezlerinde de uygulanmakta.

    Almanya'dan karantina kararı

    Almanya, Fransa'nın güneyindeki bölgelerden ülkeye giriş yapanları 10 gün karantinada tutma kararı aldı.

    Hollanda'dan aşı kartı zorunluluğu

    Hollanda da Belçika ve Almanya'dan gelen yolculara aşı kartı ya da negatif test sonucu göstermeyi zorunlu hale getirdi.

    İran'da vaka ve can kaybı rekor kırdı

    İran'da salgının başından beri en yüksek günlük vaka ve can kaybı kaydedildi. Bir günde 39 bini aşkın vaka, 542 can kaybı kayıtlara geçti.

    Tunus'ta aşı kampanyası

    Tunus'ta "Koronavirüse karşı Ulusal Aşılama" günü dolayısıyla, Ben Arus vilayetinde binlerce kişi aşı uygulama merkezlerine akın etti.

    İsrail'de 'yeşil geçiş' geri döndü

    1107 yeni vaka tespit edilen İsrail'de, "yeşil geçiş" sistemi yeniden uygulanmaya başlandı. Kapalı alanlara, aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler girebilecek.

    Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı

    Salgınının ortaya çıktığı 11 milyonu aşkın nüfuslu Çin'in Vuhan kentinde yaşayanların neredeyse tamamına test yapıldı. 9 yeni vakaya rastlandı. Bu kişilerin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    Malezya'da en yüksek günlük can kaybı

    Malezya'da son 24 saatte 360 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana virüse bağlı en yüksek günlük Kovid-19 can kaybı sayısı kaydedildi.

    Malezya hükümeti salgın nedeniyle yürürlükteki bazı kısıtlamaların Kovid-19 aşılarını tamamlayanlar için hafifletileceğini duyurdu.

    Zambiya Çin aşısından aldı

    Zambiya, Çin'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sinopharm aşısından 100 bin doz teslim aldı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, Delta, varyant, delta varyantı
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