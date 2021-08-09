Sağlık Bakanı Koca: Türkiye aşılamada normaline dönüyor, aşı olma kararı da hızlandı

Bakan Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecine ilişkin olarak Twitter hesabından bilgilendirme yaptı.
Bakan Koca, "Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı" ifadesini kullandı.
Saat 15.07’yi gösterirken günün 1 Milyonuncu Covid-19 aşısı yapıldı. Türkiye aşılamada normaline dönüyor. Aşı olma kararı da hızlandı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 9, 2021
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