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    Koronavirüs salgınının (Kovid-19) sıfır noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen Kovid-19 vakalarının ardından başlatılan test seferberliği ile kent nüfusunun neredeyse tamamına Kovid-19 testi uygulandı.

    İngiliz profesör, koronavirüsün geleceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu

    © REUTERS / CHINA DAILY
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (944)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202108091045203618-ingiliz-profesor-koronavirusun-gelecegi-ile-ilgili-degerlendirmede-bulundu/

    İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi Norwich Tıp Okulu’ndan Profesör Paul Hunter, Spectator dergisinde kaleme aldığı makalesinde Kovid-19’a neden olan Sars-CoV-2’nin yakında diğer koronavirüslere dönüşerek sıradan soğukalgınlığı nedenlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

    Hunter’ın makalesine göre, Sars-CoV-2 virüsü ortadan kaybolmayacak, ancak diğer koronavirüsler gibi hayatlarımızın geri kalanlarında, muhtemelen yaklaşık 5 yılda bir insanlara bulaşacak. Aşılar virüsü güçsüzleştirecek olsa da zamanla daha az koruyabilir hale gelecek, fakat bu sırada hastaneye yatma durumlarından ve ölümden de korumaya devam edecek. Sürü bağışıklığı hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olsa da bağışıklık ve hastalığı kapma durumu arasında kontrol edilebilir bir denge oluşacak.

    Kovid-19 farklı bir hastalık haline gelecek. Birkaç yıl içinde vakaların birçoğunda semptom görülmeyecek veya hafif burun ve boğaz rahatsızlıkları oluşacak. Diğer bir deyişle, virüs diğer koronavirüsler gibi sıradan soğukalgınlığına yol açan bir başka etken olacak. Nitekim Zoe Kovid Semptom Araştırması da bunu gösteriyor. Virüsün Delta varyantının bulunduğu kişilerde daha çok boğaz ağrısı ve burun akıntısı görülüyor.

    Diğer koronavirüsler mevsimsel ve kış aylarında zirve yapma eğilimi gösteriyor.  Sars-CoV-2 virüsünün de aynı özellikleri göstermesi beklenebilir. Bu yıldan sonra önümüzdeki senelerde kış aylarında vaka artışları göreceğiz ancak can kayıpları giderek daha azalacak. Üçüncü aşı daha hassas olan kişilere uygulanacak, grip aşılarıyla birlikte hastalığın etkisini azaltmak ve ulusal sağlık sistemini korumak için gerekli olacak.

    ‘Delta varyantının bitiş noktası olabileceğine inanmak için sebepler var’

    ABD- Koronavirüs- Maske
    © REUTERS / TOM BRENNER
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    Virüsün yeni varyantları sorun yaratabilir zira daha fazla bulaşıcılar veya bağışıklıktan etkilenmiyorlar. Ancak Delta varyantının virüsün bitiş noktası olabileceğine inanmak için sebepler var.

    Bir virüs sıçrama yaptığında çok hızlı bir evrim gerçekleşir ve bu evrim bir varyant ‘anahtar ve kilit’ arasında en iyi uyumu gösteren unsur oluncaya dek devam eder. Bu uyum gösteren varyant daha sonra hakim varyant haline gelir ve evrimleşme süreci çarpıcı şekilde yavaşlar. Delta virüsünün henüz en iyi uyum sağlayan varyant olduğundan henüz emin olamasak da, buna yakın görünüyor. Başka bir varyantın da böyle bir ani yükselişini göreceğimizden de şüpheliyim. Diğer koronavirüslerde gördüğümüz gibi, virüsün bağışıklıkla daha az kontrol edilebilir hale gelmesine neden olan başka mutasyonlar oluşuyor, ancak bağışıklıktan ‘kaçabilecek’ her mutasyon kendi başına bağışıklığı veya aşıların etkisini tamamen ortadan kaldırmak için yeterli değil. Hala önemli miktarda koruma olacak.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (944)
    Etiketler:
    İngiltere, Profesör, İngiliz, Koronavirüs, Kovid-19
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