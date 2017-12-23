Filistin için konser veren Fransız piyanist: Türklerle gurur duyuyorum

Fransız piyanist ve besteci Blet, "25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da mücadele etmeye çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz" dedi. Blet, Türklerle gurur duyduğunu da ekledi.

Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet, Sivas'ta Filistin için konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Filistin için çalan Blet, 25 yıldır Filistin ve Filistinliler için savaştığını belirterek şunları söyledi:

"25 yıldır onlar için konserler veriyorum. Avrupa'da da mücadele etmeye çalışıyorum ama maalesef Fransa'da savaşmak artık daha zor çünkü medyalarımız siyonist olduğu için bize davalar açıyorlar, boykot yapıyorlar ama devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Türklerle gerçekten çok gurur duyuyorum çünkü siz gerçekten siyonizmin ne olduğunu biliyorsunuz."

Blet, "Onlara karşı çok sert bir boykot organize etmemiz lazım yoksa Filistinli kardeşlerimizi öldürmeye devam edecekler, sonra bizi öldürecekler. Onun için eminim ki hepimiz beraber olursak kazanabiliriz. Onlara büyük bir boykot uygulayıp tek bir kuruş vermeyelim. İsrail'den gelen yemekleri eşyaları almamamız lazım. Bence insanlık bunu beraber kazanabilir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından piyanist Blet, Türk ve Osmanlı rapsodileri, Filistin için bestelediği parça ile Chopin'den parçalar çaldı.

Konseri, çok sayıda dinleyici takip etti.