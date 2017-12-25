Kayıt
04:05 26 Aralık 2017
Ankara-3°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    Lola Astanova

    Güzellik ve müziği aynı anda sahneye taşıyan piyanist: Lola Astanova

    © Fotoğraf: Lola Astanova
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 61

    Özbek piyanist Lola Astanova, piyano çalmadaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de kendisini izleyenleri hayran bırakıyor. Dünyanın birçok yerinden olduğu gibi Türkiye’den de hayranları olduğunu belirten Astanova, kariyeri ve gelecek planlarını Sputnik okuyucuları ile paylaştı.

    Çocukluğundan beri piyano çalan Astanova, ABD ve Avrupa'da konserler veriyor. Ünlü müzisyenlerle de çeşitli projeler gerçekleştiren güzel piyanist, popüler moda dergileri için de zaman zaman poz veriyor.

    Sputnik'e konuşan Astanova, kariyerini ve planlarını anlattı.

    Astanova, "Çok küçük yaşlardan beri piyano çalıyorum. Ancak müzikle ciddi bir şekilde uğraşmaya annemin beni ünlü piyanist Tamara Popoviç'in stüdyosuna götürmesiyle başladım. O kadar küçüktüm ki, ayaklarım piyanonun pedalına yetişmiyordu, bu nedenle ayaklarımın altına iki tane kocaman telefon defteri koymuşlardı" ifadelerini kullandı.

    Astanova, piyano çalmadaki başarısının kilit noktasının da yoğun bir şekilde konsantre olup yaptığı işi sonuna kadar götürmesi olduğunu ifade etti.

    ‘TÜRKİYE'DEN DE HAYRANLARIM VAR'

    Hayran kitlesinin oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Astanova "ABD, Kanada, Avrupa ve Rusya'nın yanı sıra, sosyal medyadaki gönderilerim Türkiye, İran, Asya ülkeleri ve Latin Amerika'daki kullanıcılar tarafından da ilgi görüyor. Sosyal medyadaki ilgiyi her zaman takip ediyorum zira dinleyicilerim arasındaki kültür, dil, din, toplumsal ve siyasi bakış farklılıkları beni her zaman şaşırtıyor. Benim için bu, müziğin evrensel dilinin herkesi birleştirdiğinin bir kanıtı daha niteliğinde" dedi.

     

    ÖDÜLLERİ ARASINDA EMMY DE VAR, PASTA DA

    Tüm dünyada birçok ödül alan Astanova, bir keresinde konserden sonra kendisine ‘ödül' olarak piyano şeklinde çikolatalı bir pasta verildiğini söyledi. Astanova "Bu hem tatlı hem de farklı bir ödüldü. En son aldığım ödül de (George) Gershwin'in ‘Rhapshody in Blue'sunu çaldığım filmle (Visions of New York belgeseli) gelen EMMY ödülü oldu" dedi.

    ‘KIYAFETLERİMİ ÖZENLE SEÇİYORUM'

    Astanova müzik dışındaki ilgili alanlarını da "Kozmetik ürünlerine büyük ilgi duyuyor ve makyajımı her zaman kendim yapıyorum. Modayla çok ilgiliyim. Moda tasarımcıları çağımızın en büyük sanatçılarından, moda kültürümüz ve dünyayı algılayış biçimimizin büyük bir parçası" sözleriyle açıkladı.

    Konserleri öncesinde kullanacağı kıyafetleri de özenle seçtiğini belirten Astanova "Kıyafetlerimi seçerken repertuarı, konser yeri ve seyircileri göz önünde bulunduruyorum. Giydiklerimin göz alıcı ve konserin bir parçası olarak görünmesini istiyorum. Salondaki dinleyiciler için konserler çok para ödeyip dört gözle bekledikleri etkinlikler. Zira Sahnede yataktan yeni çıkmış gibi darmadağınık bir görüntü ile karşılaşmak istemezler" ifadelerini kullandı.

     

    ‘GÖRÜNTÜMLE İLGİLENİLMESİNDEN RAHATSIZ OLMUYORUM'

    Astanova, güzelliği ile dikkat çeken bir sanatçı olarak, dinleyicilerin müziğinden çok görüntüsü ile ilgilenmesinden de rahatsızlık duymadığını söyledi.

    Astanova, şu ifadeleri kullandı: "Kimileri müziğe daha çok kulak verir, kimileri de görüntüye dikkat eder, kimileri için de konser sadece dışarı çıkmaktır. Vücudum benim bir parçam. Dinleyicilerim arasında sadece vücudumla ilgilenenler varsa, bu beni rahatsız etmez. Ancak sadece vücudumla ilgilenenleri hayal kırıklığına uğratabilirim. Çünkü sosyal medyada onların işine gelecek birçok kadın görüntüsü var ve bu insanlar için piyanonun hiçbir gerekliliği yok. Ayrıca takipçilerimin neredeyse yarısı kadın, onlar vücudumla ilgilenmiyor. Nitekim aldığım mesajların çoğu da müziğimle ilgili."

     

    Astanova, üzerinde çalıştığı projeler ve gelecek planları ile ilgili de şunları söyledi: "Gelecek yıl benim için çok farklı olacak. Andrea Bocelli ile verdiğimiz konserle ilgili ‘Sessizlik Tiyatrosu' filmi çıkacak. Yönetmen Alina Dianova Siciliano, belgeselin bilgi vericiliğinin yanı sıra görselliği açısından da heyecan verici olmasını sağladı. Ayrıca 2CELLOS müzik grubundan Stepan Hauser'la düet ve konser programlarına hazırlanıyoruz, bunlar muhtemelen klasik müzik icra edenlerle ilgili basmakalıpları yıkacak. Şimdiye kadar gizli tutulan bestelerim gün yüzüne çıkacak. Umarım bu besteler hayranlarımın hoşuna gideceği gibi yeni kalpleri de fetheder."

     

     

    Etiketler:
    piyanist, Lola Astanova
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Diyarbakır'da Noel kutlaması
    Diyarbakır’ın son aktif kilisesinde Noel ayini
    Karikatür
    Trump yönetiminden Rus 'kötü adamlar' listesi
    İnfografik
    Lübnan'da siyasi ve silahlı güçlerin durumu

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam