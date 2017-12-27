Rus çizgi filmi Çeburaşka'nın bestecisi yaşamını yitirdi

Sovyetler Birliği'nde popüler çizgi film müziklerinin bestecisi Vladimir Şainski, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Vladimir Shainsky, composer, died 26th Dec aged 92. https://t.co/ujRGPZzY4f pic.twitter.com/jcB1LpGQa9 — Death By Wiki (@DeathByWiki) 26 December 2017

​Pek çok Rus çizgi filminin müziklerine imza atan Şainski'nin en bilinen eseri, Çeburaşka ve Timsah Gena için yaptığı müziklerdi. Şainski'nin bestesini yaptığı çizgi film müziklerinin kolay akılda kalan ezgiler olması, milyonlarca çocuğun bu şarkıları söylemesini sağlamıştı.

Müzisyen, 2007'den bu yana San Diego'da yaşıyordu.