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    Beyonce ve eşi Jay Z

    Jay Z'den bu kez de aldatma klibi

    © AFP 2017/ TIMOTHY A. CLARY
    Kültür & Sanat
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    Hip hop efsanesi Jay Z, dokuz yıldır evli olduğu ünlü şarkıcı Beyonce'yi aldattığını itiraf etmesinin ardından ihanete gönderme yapan bir klip çekti.

    '4:44' isimli albümünün 'Aile içi kavga' (Family Feud) isimli şarkısının klibinde Beyonce ve büyük kızı Blue Ivy ile rol alan Jay Z'nin günah çıkartan ve af dileyen bir görüntü çizdiği yorumları yapıldı.

    ACISINA HAPSOLMUŞ BEYONCE

    JAY-Z BEYONCE aldatma itirafı
    © AP Photo/ Evan Agostin
    Jay-Z nihayet itiraf etti: Beyonce'yi aldattım

    Jay Z'nin kendi müzik yayın servisi Tidel'da gösterilen klipte bir yandan bir erkek, merdivenlerden çıkarak bir kadının yatak odasına giriyor, diğer yandan Jay Z, Blue Ivy ile el ele kiliseye giriyor. Birbirini izleyen sahnelerde diğer çift sevişiyor, siyah renkte Ortaçağ ladylerine özgü bir giysiye bürünmüş olan Beyonce mihraptan kırgın bakıyor, Jay Z günah çıkarma kabininde gözüküyor, erkek kadını bıçaklıyor, Jay Z kilisede volta atıyor, erkek boğazını tutarak kadının kollarından yere düşüyor, bu kez gece elbisesi içindeki Beyonce ağlayarak bakıyor.

    'KİMSE KAZANMAZ'

    Bu sahnelerde Jay Z, ''Aile içinde kavga çıktığında kimse kazanmaz/Aile içinde kavga çıktığında herkes kaybeder'' nakaratını söylüyor.

    Beyonce
    © REUTERS/ Matthew Emmons
    Beyonce tek bir şovda siyah tarihine selam çaktı

    TERAPİ KURTARDI

    Jay Z geçen ay New York Times Magazine'e verdiği demeçte birlikte üç çocuk yaptıkları Beyonce ile boşanma noktasına geldiklerini, ancak terapinin boşanmaktan vazgeçirdiğini anlatmıştı. Ünlü müzisyen ''Pek çok kişi çekip gidiyor, ne de olsa evliliklerin yüzde 50'si boşanmayla bitiyor, çünkü insanların çoğu kendileriyle, birbirleriyle yüzleşemiyor. En zor şey, birinin yüzünde kendi sebep olduğun acıyı görmek ve sonra bununla ilgili kendinle hesaplaşmak'' demişti.

    BEYONCE 2016'DA ŞARKI SÖZLERİNE DÖKTÜ

    İlk davranan ise Beyonce olmuştu. Nisan 2016'da yayımladığı 'Lemonade' isimli albümündeki şarkı sözlerinde Jay Z'nin kendisini aldattığını dile getirmişt

    Etiketler:
    aldatma, Blue Ivy, Beyonce, Jay Z, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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