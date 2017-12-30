Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmalarında bulunan şapel ilk kez görüntülenirken, manastırın içerisinde gizemini koruyan girilmemiş pek çok şapel yer aldığı belirtiliyor.

© AA/ Tuncay Bekar Sümela Manastırı gelinliğini giydi 5

Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı’nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında bulunan şapele manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan ve gizli bir geçit aracılığıyla ulaşılıyor. Hürriyet'in aktardığına göre şapelin içerisinde ‘cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan freskler yer alırken, şapelin büyük bir bölümünün zarar görmediği gözlendi. Bin 600 yıllık bir tarihe sahip Sümela Manastırı'nda 3 aşamada yürütülen restorasyon çalışmalarının son bölümünde gizli geçitle ulaşılan şapel için ahşap yol çalışması başlatılacak.

'RESTORASYONUN TAMAMLANMASIYLA GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ'

Altındere Vadisi'ndeki Karadağ’ın yamacında bir mağaranın önüne inşa edilen, rahiplerin eğitim gördüğü bir manastır olarak kullanılan ve 1924 yılından sonra ören yeri olarak kullanılmaya başlanılan Sümela Manastırı’ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla Sümela Manastırı'nın gizeminin de çözülmüş olacağını söyledi.

Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi https://t.co/2egH1F52V6 pic.twitter.com/cUjOoKnsJ9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 30, 2017

​'ZİYARETÇİLER DAHA FAZLA NOKTAYI GÖREBİLECEK'

Restorasyondan sonra manastırın bütün bölümlerine girilebileceğini dile getiren Ayvazoğlu, "Sümela Manastırı denizden yaklaşık bin 300 rakıma sahip Karadağ’ın yamacında, bulunmuş olduğu yer itibariyle bir gizeme sahip. Özellikle restorasyon yapıldıktan sonra Sümela'nın gizemini gezerek göreceğiz. Manastırda restorasyon öncesi sadece belirli alanlara girilebilirken tamamlanacak restorasyondan sonra artık Sümela Manastırı'nda ziyaretçilerimizin daha fazla noktaya girme imkanına sahip olacaklar" dedi.