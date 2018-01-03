Devlet Tiyatroları'nda görev değişikliği

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Nejat Birecik, görevinden alındı. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yönetimlerinde görev değişiklikleri yapıldı.

DT Genel Müdürü olarak 2014 yılından bu yana çalışan Nejat Birecik, görevinden alınırken, yerine Birecik'ten önce genel müdür iken 2014'te istifa eden Mustafa Kurt yeniden getirildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yandaş Nejat Birecik'in yerine daha önce de bu görevi yürütmüş olan rejisör Mustafa Kurt atandı.

Mustafa Kurt'un Kasım 2014'de "Sansür var" diyerek istifa etmişti! Bu güzel atama için teşekkür ederiz @TCKulturTurizm @devtiyatro pic.twitter.com/QVr7TEvymH — Turan Dursun (@turandursun06) 3 Ocak 2018

​Söz konusu görev değişikliğinin 'idari tasarruf' gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Öte yandan, boş bulunan DOB Genel Müdürlüğü görevi ise ünlü tenor Murat Karahan'a verildi. Eski DOB Genel Müdürü Selman Ada hakkında geçen aylarda memuriyetten ihraç kararı alınmıştı.