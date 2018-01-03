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    Carmen operası

    İtalya'da kadın cinayetlerine tepki: Carmen operasına alternatif son

    © AFP 2017/ Natalia Dobryszycka
    Kültür & Sanat
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    Hollywood'daki cinsel taciz ve tecavüz olayları sanat dünyasını çalkalamayı sürdürürken, İtalya'daki Floransa Operası son yıllarda ülkede artış gösteren kadın cinayetlerine de tepki gösterme amacıyla Bizet'in ünlü operası Carmen'e alternatif son yazdı. Opera, bu sayede kadınlara yönelik taciz ve kötü davranışlara dikkat çekmeyi amaçlıyor.

    Sığınmacı
    © REUTERS/ Marko Djurica
    'Sığınmacı Carmen' sahneye çıkmaya hazır
    İtalya'nın Floransa kentindeki opera evi (Opera di Firenze — Maggio Musicale Fiorentino),  Bizet'in dünyaca ünlü operası 'Carmen'e  alternatif bir son yazdı.

    Amaç hem günümüzün önemli sorunlarından biri olan kadınlara yönelik taciz ve kötü muameleye hem de ülkedeki kadın cinayetlerine tepki göstermek.

    Eserin bu çağdaş yorumunda çingene kızı Carmen orjinalinde olduğu gibi kapanış sahnesinde saplantılı aşığı Don Jose tarafından bıçaklanarak öldürülmüyor.

    Carmen bu kez  son sahnede Don Jose'nin elinden kaptığı tabancayla onu öldürüyor.

    Eser gelecek hafta sonu Floransa Operası'nda sahnelenecek. Şimdiden ilk birkaç gecenin biletleri tamamen satılmış durumda.

    'TİYATRO BİR MÜZE OLMAMALI'

    Floransa Operası'ndan Paolo Klun, Telegraph'a yaptığı açıklamada "Bildiğimiz kadarıyla ilk kez Carmen operasının sonu değiştirildi" dedi.

    Rus balerin İrina Kolesnikova
    © Fotoğraf: Facebook
    Rus balerin 'Carmen' için aradığı ilhamı mülteci kampında buldu
    Operasının 150 yıl önce çok farklı bir kültürel ortamda yazıldığına dikkat çeken Klun, "Biz tiyatronun muhafazakar bir müzik kültürüne sahip olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Tiyatro bir müze olmamalı. Tartışmaların olduğu bir ortam olmalı. Carmen 150 yıl önce çok farklı bir kültürel bağlamda yazılmıştı. Zaman değişiyor" dedi.

    Floransa'daki çağdaş yorumda Carmen hikayesi 19. yüzyıl (1830) İspanya'sı yerine 1980'lerin İtalya'sında bir çingene kampında geçiyor.

    Operanın yapımcıları hikayenin sonunu her yıl ülkede çok sayıda kadının kıskanç koca, sevgili ya da aşıkları tarafından öldürülmesine tepki olarak değiştirdiklerini belirtiyor.

    İtalya'da bu kadın cinayetleri o kadar sık yaşanıyor ki halk bunları İtalyanca cinayet ve kadın kelimerini birleştirerek 'Femminicido' olarak anıyor.

    'TOPLUMUMUZ KADIN CİNAYETLERİ İLE YÜZLEŞİRKEN BİR KADININ ÖLDÜRÜLMESİNİ NASIL ALKIŞLAYABİLİRİZ?'

    La Repubblica gazetesine konuşan Floransa Operası'nın yöneticisi Cristiano Chiarot da "Toplumumuz kadınların öldürülmesi ile  yüzleşirken nasıl bir kadının (Carmen'in) öldürülmesini alkışlayabiliriz?" dedi.

    Operanın yönetmeni Leo Muscato önce final değiştirme fikrine karşı çıktığını belirtti.

    Önce "Carmen'in ölümü operayı ilerleten motor. Neden bunu tersine çevirelim ki? " diye düşündüğünü anlatan Muscato " Daha sonra Chiarot'un isteğinin mantıklı olduğunu anladım. Operadaki ölüm sahnesi güçlü bir maskülen (erkeksi) unsur. Bir kadın özgürlüğünü korumak için kendini feda ediyor. Bu bakış açısı bugün bir anlam taşımıyor" dedi.

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    Etiketler:
    Opera, Kadına şiddet, Carmen, Leo Muscato, Cristiano Chiarot, Georges Bizet, Floransa, İtalya, İspanya
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