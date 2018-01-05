Kıvanç Tatlıtuğ'a Atatürk rolü teklifi

Semercioğlu, bugünkü köşe yazısında gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Çanakkale Savaşı'nın kaderini belirleyen filminde Atatürk'ü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif yapıldığını, Kıvanç'ın ise "Atatürk'ü oynamak benim için büyük bir onur olur" dediğini yazdı.

Ayla'nın yapımcısı Mustafa Uslu'nun 'İstanbul Gaymak Turkish Ice Cream' adlı yeni bir film çekmeye hazırlandığını aktaran Semercioğlu, filmle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Çanakkale Savaşı'nın kaderini çok uzaklardan belirleyen bir dondurmacıyla deve çobanının hikayesi. Avustralya'dan Çanakkale Savaşı için yola çıkacak Anzak askerlerinin karşısına ilk dikilen bu iki gizli kahramanı anlatacak film. Dondurmacı ve deve çobanı, Anzak askerlerinin bindiği treni Avustralya'da 56 saat bekletmeyi başarıyor. Anzak askerlerinin Çanakkale'ye neredeyse 2.5 gün geç gelmesini sağlayarak, Türk askerinin zaman kazanmasına yardımcı oluyorlar.

Filmin Çanakkale ayağında Mustafa Kemal Atatürk de var. Atatürk'ü oynaması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gitmiş. Henüz kesin bir onay gelmemiş ama 'Atatürk'ü oynamak benim için büyük bir onur olur' demiş Kıvanç."