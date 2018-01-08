Sanal para birimlerine 'gayriresmi elçi'

Üye sayısı 130'un üzerinde olan AKB48 gibi gruplarla kendine özgü bir sektör yaratan ama son yıllarda K-Pop'un (Güney Kore pop müziği) gerisinde ve gölgesinde kalan J-Pop (Japon pop müziği), ilginç konseptli temsilcilerinden birini daha piyasaya sürdü.
Cindrella Academy ajansı her bir üyesi, Japonya'daki en popüler sanal para birimlerini temsil eden 'Sanal Para Kızları' (Kaso Tsuka Şojo- Virtual Currency Girls) kız grubunu (girld band) tanıttı. Grubun lideri, Bitcoin Cash'i (BCH) temsil eden 18 yaşındaki Rara Naruse.
So THAT'S what Bitcoin is! https://t.co/YCSncUOKeC— SoraNews24 (@RocketNews24En) 7 Ocak 2018
Her biri, üzerinde ettikleri para biriminin logosunun bulunduğu birer maske takan ve resmi internet sitesinde paranın tarihçesine değinen grubun diğer üyeleri de şöyle:
- 16 yaşındaki Hinano Şirahama- Bitcoin
(Bitcoin, 1 Ağustos'ta Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCC) olmak üzere iki farklı sanal para birimine bölünmüştü.)
- Yaşı açıklanmayan Ami Amo- Ethereum
- 22 yaşındaki Suzuka Minami- NEO
- Yaşı açıklanmayan Momo Aisu, MonaCoin
- 17 yaşındaki Konako Matsuzawa- Cardano
- 17 yaşındaki Koharo Kamikawa- NEM
- 15 yaşındaki Hinato Kozuki- Ripple
Konser biletlerini ve resmi ürünlerini de sanal para birimleri ile satmayı planlayan grubun lideri Naruse şu ifadeleri kullandı: "Spekülasyon yaratmak veya yatırımları artırma amacımız yok. Birçok sanal para birimi içinden gelecekte de varlığını sürdürmesi kesin olanları seçtik. Eğlenceyi araç olarak kullanarak halkın bu para birimleri konusundaki bilgisini artırmak istiyoruz."
POPÜLER KÜLTÜR SAVAŞLARI: K-POP, J-POP'A KARŞI
Yazıda yer verilen bir alıntı ise büyük resme dair güzel bir bakış açısı sunuyor. İngiliz yazar Oscar Wilde'ın 'The Decay of Lying' (Yalan Söylemenin İşlerliğini Yitirmesi) kitabında yer alan ve Japonya'nın bir 'icattan' ibaret olduğuna, aslında böyle bir ülke ve böyle insanlar bulunmadığına yönelik ifadeleri örnek veriliyor. Bu örnekleme üzerinden Batı'nın Japonya'yı haddinden fazla egzotikleştirdiği, öyle ki bu ülkenin artık Batı için gerçek bir yer olmaktan çıktığı benzetmesi yapılıyor.
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