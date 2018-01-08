Sanal para birimlerine 'gayriresmi elçi'

Kimilerine göre balon, kimilerine göre de milyonerliğe giden yol olan sanal para birimleri, müziğe de ilham oldu. Asya'da popüler kültür bağlamında Güney Kore'nin gerisine düşen Japonya'da 'sanal para birimlerini tanıtma' amacıyla yola çıkan bir müzik grubu kuruldu. 'Sanal Para Kızları' adlı grubun her üyesi, bir sanal para birimini temsil ediyor.

Üye sayısı 130'un üzerinde olan AKB48 gibi gruplarla kendine özgü bir sektör yaratan ama son yıllarda K-Pop'un (Güney Kore pop müziği) gerisinde ve gölgesinde kalan J-Pop (Japon pop müziği), ilginç konseptli temsilcilerinden birini daha piyasaya sürdü.

Cindrella Academy ajansı her bir üyesi, Japonya'daki en popüler sanal para birimlerini temsil eden 'Sanal Para Kızları' (Kaso Tsuka Şojo- Virtual Currency Girls) kız grubunu (girld band) tanıttı. Grubun lideri, Bitcoin Cash'i (BCH) temsil eden 18 yaşındaki Rara Naruse.

So THAT'S what Bitcoin is! https://t.co/YCSncUOKeC — SoraNews24 (@RocketNews24En) 7 Ocak 2018

​Her biri, üzerinde ettikleri para biriminin logosunun bulunduğu birer maske takan ve resmi internet sitesinde paranın tarihçesine değinen grubun diğer üyeleri de şöyle:

16 yaşındaki Hinano Şirahama- Bitcoin

(Bitcoin, 1 Ağustos'ta Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCC) olmak üzere iki farklı sanal para birimine bölünmüştü.)

Yaşı açıklanmayan Ami Amo- Ethereum

22 yaşındaki Suzuka Minami- NEO

Yaşı açıklanmayan Momo Aisu, MonaCoin

17 yaşındaki Konako Matsuzawa- Cardano

17 yaşındaki Koharo Kamikawa- NEM

15 yaşındaki Hinato Kozuki- Ripple

Konser biletlerini ve resmi ürünlerini de sanal para birimleri ile satmayı planlayan grubun lideri Naruse şu ifadeleri kullandı: "Spekülasyon yaratmak veya yatırımları artırma amacımız yok. Birçok sanal para birimi içinden gelecekte de varlığını sürdürmesi kesin olanları seçtik. Eğlenceyi araç olarak kullanarak halkın bu para birimleri konusundaki bilgisini artırmak istiyoruz."

© AP Photo/ Kaori Hitomi Japonya'da o dönem Bitcoin'in dünya çapında en büyük borsasını yöneten MtGox şirketinin yönetim kurulu başkanı Mark Karpeles 3 Ağustos 2015'te gözaltına alınmıştı. Karpeles'in Şubat 2014'te 387 milyon dolar değerinde Bitcoin'in ortadan kaybolmasında parmağı olduğundan şüpheleniliyordu. Paraları kaybeden kişiler de şirketin başkent Tokyo'daki binasının önünde 'Paramız nerede?' yazılı pankartlarla eylem düzenlemişti.

POPÜLER KÜLTÜR SAVAŞLARI: K-POP, J-POP'A KARŞI

© REUTERS/ Mario Anzuoni BTS'ten hem kendi ülkeleri hem de ABD için bir ilk 8

Öte yandan Japonya her ne kadar popüler kültür ürünleriyle adından söz ettirmeyi sürdürse de tahtını kaptırdı. Sineması, animeleri, bilgisayar oyunları ve pop müziğiyle bir dönem Asya popüler kültürünün merkezi olan Japonya, 'dünyanın popüler kültür fabrikası' olmayı amaçlayan Güney Kore'nin hızına yetişemedi. Öyle ki ilk iş olarak Japonca öğretilen ve Japonca albümler çıkaran K-Pop yıldızları, Japonya'yı da etkisi altına almış durumda.

© AP Photo/ Jordan Strauss Twitter'daki etkileşim rekoru el değiştirdi

Quartz sitesinde 'popüler kültür savaşlarında Güney Kore'nin Japonya'yı nasıl bu kadar kolay alt edebildiğine' dair Euny Hong imzalı bir yazıya göre bunun birçok nedeni var. Japonya'nın küresel piyasada varlık göstermeye pek istekli olmaması ve eğlence sektörü Güney Kore'dekine çok benzer olmasına rağmen sosyal medyayı etkin kullanmaması bu nedenler arasında. 'Yıldızları arayıp bulan' değil 'yıldız yaratan' K-Pop'un hip-hop, rap ve R&B türlerine daha yakın olması da başta ABD olmak üzere dünyanın genelinde daha çok ilgi görmesini sağlıyor.

Yazıda yer verilen bir alıntı ise büyük resme dair güzel bir bakış açısı sunuyor. İngiliz yazar Oscar Wilde'ın 'The Decay of Lying' (Yalan Söylemenin İşlerliğini Yitirmesi) kitabında yer alan ve Japonya'nın bir 'icattan' ibaret olduğuna, aslında böyle bir ülke ve böyle insanlar bulunmadığına yönelik ifadeleri örnek veriliyor. Bu örnekleme üzerinden Batı'nın Japonya'yı haddinden fazla egzotikleştirdiği, öyle ki bu ülkenin artık Batı için gerçek bir yer olmaktan çıktığı benzetmesi yapılıyor.