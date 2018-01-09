Türk yapımı 'Western' film 'Belalılar'ı yalnızca 85 kişi izledi, 1061 lira hasılat yaptı

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre çekimler Çınarcık, Tuz Gölü gibi mekanlarda yapıldı. Hatta ekip, efsane film İyi Kötü Çirkin'in platosunu da altı gün kullandı. Ancak Türk izleyici filme ilgi göstermedi. İki hafta önce vizyona giren filme 85 kişi bilet aldı. Hasılat ise şimdilik sadece 1061 lira.
Filmin bazı sahneleri Türkiye'de, bazıları ise İyi Kötü Çirkin'in çekildiği İspanya'daki Tabernas kasabasında çekildi.
Filmin girişinde 'El Turko Western' yazısı yer alıyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)