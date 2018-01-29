'Putin'e Grammy ödülü

ABD'li besteci Randy Newman, New York'ta düzenlenen 60. Grammy Ödül Töreni'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yazdığı ‘Putin' isimli hiciv şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünü aldı.

60. Grammy Ödül Töreni 15 yıl aradan sonra ilk kez ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlendi.

Törende ABD'li besteci Randy Newman, Putin hakkında yazdığı aynı isimli şarkısı ile 'En iyi aranjman' ödülünün sahibi oldu.

'GÖMLEĞİNİ ÇIKARDIĞINDA KADINLARI ÇILDIRTIYOR'

© REUTERS/ Lucas Jackson 60. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

'Putin Kızları' isimli bir koronun eşlik ettiği Newman'ın şarkısında 'Rus liderin pantolonunu giyip şapkasını taktıktan sonra işleriyle ilgilenmeye başladığı', ‘traktörüyle Trans-Sibirya ovalarında dolaştığı' ve ‘bir nükleer reaktörü beyninin sol tarafıyla çalıştırabileceği' ifade ediliyor.

'Gömleğini çıkardığında kadınları çıldırtıyor/ Gömleğini çıkardığında ben de bir kadın olmak istiyorum' denilen şarkıda ayrıca 'Putin anayurdunu ve ailesini sever' sözleri de yer alıyor.

'Toy Story' (Oyuncak Hikayesi) dahil 8 Disney/Pixar animasyonu için film müziği yapan ve daha önce 6 kez Grammy ödülü kazanan 74 yaşındaki Newman, Pitchfork adlı siteye yaptığı açıklamada 'Putin' şarkısını ABD Başkanı Donald Trump seçilmeden önce yazmaya başladığını ve şarkının önceden daha sert olan sözlerini yumuşattığını belirtmişti.

Öte yandan bu şarkı Putin hakkında yazılan ilk şarkı değil.

Hip-hop ikilisi K-King ve Beni Maniaci 'Go Hard Like Vladimir Putin', Alman Rammelhof grubu da 'Wladimir' isimli bir şarkı yazmıştı.