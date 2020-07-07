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      Multimedya
      İtalya Düğün ve Hediyelikler Derneği Başkanı Luciano Paulillo da yaptığı açıklamada, 2019’da 219 bin düğün organizasyonu gerçekleştirildiğini, bu yılın geride kalan döneminde bu sayının yaklaşık 8 binde kaldığını söyledi. Paulillo, hükümetten kendilerine destek vermesini isterken sektörde 500 bin çalışanın ve ailelerinin risk altında olduğunu söyledi. Eylemciler protestolarını Temsilciler Meclisi önünde sürdürdü.
      Roma'da gelin adayları Kovid-19 kısıtlamalarını protesto etti: ‘Düğünleri mahvettiniz’
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