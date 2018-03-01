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    Spotify

    Dijital müzik devi Spotify için ilk halka arz başvurusu

    © AFP 2018/ Emmanuel Dunand
    Kültür & Sanat
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    Spotify'ın New York borsasında işlem görmesi için ilk halka arz (IPO) başvurusunda bulunuldu.

    Uygulamayı geliştiren şirket Spotify Technology S.A, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) gönderdiği resmi başvuru açıklamasında, 1 milyar dolarlık IPO'nun "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşmesini talep etti.

    PİYASA DEĞERİ TAHMİNİ 23 MİLYON DOLAR

    Açıklamada, ABD'li yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley'nin Spotify'ın IPO'suna finansal danışmanlık yapacağı ancak IPO için hisse açılış fiyatı belirlemeyeceği ifade edildi.

    Spotify
    © AFP 2018/ Emmanuel Dunand
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    Spotify hisselerinin ilk halka arz edileceği gün açılış fiyatının brokerlar tarafından New York borsasına bildirilecek alım-satım emirleriyle belirleneceği bilgisine yer verilen açıklamada, özel piyasalarda Spotify hisselerinin bu sene 90 ila 132,50 dolardan işlem gördüğü kaydedildi.

    Uzmanlar, Spotify hisselerinin ortalama 132,50 dolar seviyesinden işlem görmesi durumunda, şirketin piyasa değerinin yaklaşık 23 milyar dolar olmasının tahmin edildiğini bildirdi.

    1.6 MİLYAR DOLARLIK TELİF HAKKI DAVASI

    Aralarında Janis Joplin, Neil Young ve Tom Petty gibi şarkıcılara ait 10 binden fazla şarkının yayın haklarına sahip olan Wixen Music Publishing şirketi, haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle, ocak ayı başında Spotify'a şarkı başına 150 bin dolar tazminat talebiyle dava açmıştı.

    Spotify
    © AFP 2018/ Emmanuel Dunand
    Spotify'a 1.6 milyar dolarlık telif hakkı davası
    Davada, Spotify'ın yapım şirketleriyle vardığı anlaşmalarda şarkı yazarlarının ve yayın hakkı sahiplerinin taleplerini karşılamadığını ileri süren Wixen Music Publishing, yayın haklarının ihlal edildiği 10 binden fazla şarkı için toplam 1.6 milyar dolar tazminat ödenmesini talep etmişti.

    Spotify, kurulduğu 2008'den bu yana yaklaşık 3 milyar dolar zarar etti. Bunun 1.5 milyar doları geçen sene gerçekleşti. Firma geçen yıl yaklaşık 5 milyar dolar gelir elde etti.

    'SANATÇILARIN VE TÜKETİCİLERİN YARARINA'

    Spotify'ın IPO'su ile ilgili SEC'e yollanan açıklamada ise 2000'li yıllarda korsan dağıtım nedeniyle uluslararası müzik sektörünün milyarlarca dolar kayba uğradığına dikkat çekildi. Ayrıca, 2008'de kurulan Spotify'ın dijitalleşen müzik endüstrisinde sanatçıların ve tüketicilerin yararına olduğu vurgulandı.

    Açıklamada, Spotify'ın müzik sanatçıları, şarkı yazarları, plak şirketleri ve telif hakkı sahiplerine 2008-2017 yıllarında yaklaşık 10 milyar dolar ödeme yaptığı bilgisine yer verildi.

    Spotify
    © AFP 2018/ Emmanuel Dunand
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    159 MİLYON AYLIK AKTİF KULLANICI

    2017 sonu itibarıyla Spotify'ın 61 ülkede toplam 159 milyon aylık aktif kullanıcısının bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, bunların 71 milyonunun aylık ücret ödeyen üyelerden oluştuğu belirtildi.

    Spotify'ın en yakın rakibi olan ve 2015'te kurulan Apple Music'in ise dünya genelinde yaklaşık 36 milyon üyesi bulunuyor.

    Etiketler:
    telif hakkı, Morgan Stanley, Spotify, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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