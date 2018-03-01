DiCaprio ve Pitt, Tarantino filminde buluşacak

Box Office Türkiye'nin aktardığına göre, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'nun yeni filminde Brad Pitt de yer alacak.
© AFP 2018/ ALBERTO PIZZOLI
Filmde, Leonardo DiCaprio eski bir Western televizyon dizisinin yıldızı olan Rick Dalton'ı canlandıracak. Pitt ise Dalton'ın uzun süreli dublörü Cliff Booth karakterini üstlenecek.
Tarantino, filmle ilgili, "1969 yılının Los Angeles'ında, ‘yüksek'lerde gezen Hollywood hippi dünyasında geçen bir hikâye" tanımlamasını yapmıştı.
Film, 9 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek.
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