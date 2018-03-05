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    Sam Rockwell, Frances McDormand, Allison Janney and Gary Oldman - Oscar 2018

    90. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

    © REUTERS/ Mike Blake
    Kültür & Sanat
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    Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 90.'sı düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne Gary Oldman, En İyi Kadın Oyuncu ödülüne Frances McDormand, En İyi Film ödülüne de Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro'nun çektiği 'The Shape of Water' layık görüldü.

    Jordan Peele, Greta Gerwig, Christopher Nolan, Guillermo del Toro ve Paul Thomas Anderson
    © REUTERS/
    Oscar adayları açıklandı: Shape of Water 13 dalda aday gösterildi
    Yaygın adıyla Oscar Ödülleri olarak bilinen tören, Hollywood'taki Dolby Tiyatrosu'nda komedyen Jimmy Kimmel'in sunumuyla gerçekleşti.

    Geçen yılki törende 'En İyi Film' ödülü verilirken yaşanan karışıklığa atıfta bulunan Kimmel, töreni "Bu sene adınızı kazanan olarak duyarsanız hemen ayağa kalkmayın. Acele etmeyin" diyerek açtı.

    Cinsel taciz olaylarına karşı başlatılan 'Time's Up' (Süre doldu), 'MeToo' (Ben de) ve Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısı sonrası başlatılan 'NeverAgain' (Bir daha asla) kampanyalarına dikkat çeken Kimmel, bir deniz yaratığı ile bir kadın arasında yaşanan romantik ilişkiyi konu edinen Guillermo del Toro'nun 'The Shape of Water' filmine gönderme yaparak "Del Toro sayesinde bu yılı, erkeklerin çok berbat olması nedeniyle kadınların balıklarla çıkmaya başladığı yıl olarak hatırlayacağız" dedi.

    'HOLYWOOD'DA EN ÇOK SEVİLEN VE SAYGI GÖREN ERKEK, OSCAR HEYKELCİĞİ'

    ​Oscar heykelciğinin 'Holywood'da en çok sevilen ve saygı gören erkek olduğunu' söyleyen Kimmel "Bunun çok iyi nedenleri var. Sadece ona bakın. Ellerini görebileceğimiz yerde tutuyor, asla kaba sözler söylemiyor ve en önemlisi bir penisi yok" ifadelerini kullandı.

    'DÜNYA BİZİ İZLİYOR'

    Maria Contreras-Sweet
    © AP Photo/ Paul Morigi/Invision for JPMorgan Chase & Co.
    Onlarca kadına cinsel tacizle suçlanan yapımcı Weinstein'ın şirketi kadınların yönetimindeki gruba satıldı
    Kimmel konuşmasında, onlarca kadının cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yapımcı Harvey Weinstein'a sert sözlerle yüklendi ve Akdeminin verdiği cezayı yetersiz bulduğunu vurguladı.

    Komedyen "Bildiğiniz gibi Akademi geçen sene Weinstein'ı kovdu. Çok fazla aday vardı ancak Harvey en fazlasını hak etti. Akdemi onu dışarı attı ancak sonra ben merak ettim ve gördüm ki Akademi'nin Harvey'den başka kovduğu tek kişi Carmine Caridi adlı bir karakter oyuncusuydu. 2004'te filmleri paylaştığı için Akademi'den kovuldu. Caridi, komşuna 'Seabiscuit' filminin kopyasını verdiği için Weinstein ile aynı cezayı aldı. Ancak artık kötü davranışların sessizce gitmesine izin veremeyiz. Örnek olmamız gerekiyor ve açıkçası başarılı olursak, eğer iş yerlerinde cinsel tacizleri durdurmak için birlikte çalışabilirsek, kadınlar sadece gittikleri diğer her yerde tacizlerle uğraşmak zorunda kalacak" dedi.

    Film endüstrisindeki kadın yönetmenlerin azlığına dikkat çeken, çekilen filmlerin sadece yüzde 11'nin kadınlar tarafından yönetildiğini hatırlatan Kimmel  "Kara Panter' (Black Panther) ve 'Wonder Woman' filmleri çok sevildi. Bu mucizevi çünkü ben, büyük film stüdyolarının bir kadının ya da azınlığın bir süper kahraman filmi yapabileceğine inanmadıkları zamanları hatırlıyorum. Bunu hatırlamamın nedeni ise bunun geçen sene mart ayında yaşanmış olması" ifadelerini kullandı.

    'UZUN KONUŞMA İSTEMİYORUZ'

    90 yıl önce düzenlenen ilk Oscar ödül töreninin 15 dakika sürdüğüne işaret eden Kimmel, 90. Oscar ödül töreninde en kısa konuşmayı yapan kazanan kişinin jet-ski ile ödüllendirileceğini söyledi.

    Törenin sonunda ödül, 'The Phantom Thread' filmi ile 'En İyi Kostüm Tasarımı' Oscar'ını alan ve konuşmasını 36 saniyede tamamlayan Mark Bridges'a gitti.

    ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

    ​Gecenin ilk ödülü 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu', kariyerinde ilk kez Oscar'a aday gösterilen ve 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' filminde rol alan Sam Rockwell'e gitti.

    'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'I, Tonya' filmindeki performansıyla Allison Janney kazandı.

    ​'THE SHAPE OF WATER' 4 ÖDÜL BİRDEN ALDI

    Harvey Weinstein
    © REUTERS/ Danny Moloshok
    Tacizle suçlanan Weinstein'a Akademi hamlesi: Oscar tarihinde ikinci kez bir üye azledildi
    13 dalda Oscar'a aday gösterilen 'The Shape of Water', 'En İyi Film' ve 'En İyi Yönetmen' dahil 4 dalda ödüle layık görüldü. Film, 'En İyi Özgün Müzik' ile 'En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu' ödüllerini de aldı.

    Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, daha önce 4 kez aday gösterildiği 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'The Shape of Water' filmiyle kariyerinde ilk kez kucakladı.

    Ödülünü gençlere adayan Del Toro, konuşmasında kendisinin de bir göçmen olduğunun altını çizerek "Çocukken bunun olabileceğini asla düşünemezdim. Ama oluyor. Size şunu söylemek istiyorum, eğer şu anda, dünyada gerçek hayatta yaşanan hikayeleri fantazi janrını kullanarak anlatmak istiyorsanız, bunu yapabilirsiniz. Bu bir kapı, onu açın ve içeri girin" dedi.

    EN İYİ ERKEK OYUNCU OSCAR'I CHURCHİLL'İ CANLANDIRAN GARY OLDMAN'A VERİLDİ

    ​'Darkest Hour' filminde İkinci Dünya Savaşı başlarında dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill'i canlandıran İngiliz aktör Gary Oldman  'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

    99 yaşındaki annesine teşekkür eden Oldman "Anne su ısıtıcıyı çalıştır. Eve Oscar getiriyorum" dedi.

    EN İYİ KADIN OYUNCU OSCAR'I FRANCES MCDORMAND'IN OLDU

    Casey Affleck
    © REUTERS/ Mario Anzuoni
    Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi
    ​'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü, 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' filmindeki performansıyla Frances McDormand'a verildi.

    McDormand, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Dolby Tiyatrosu'ndaki bütün kadın adaylardan ayağa kalkmalarını rica ederek "Hepimizin anlatacak hikayesi ve finanse edilmesi gereken projeleri var" dedi.

    Jennifer Lawrence ve Jodie Foster Casey Affleck'in yerine En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan ismi duyurdu. Affleck, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle törende sunuculuk yapmaktan çekilmişti.

    ​​Del Toro, Oldman ve McDormand, Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen ve ocak ayında verilen 75. Golden Globe (Altın Küre) töreninde de aynı ödüllere layık görülmüştü.

    OSCAR TARİHİNDE EN İYİ ÖZGÜN SENARYO ÖDÜLÜNÜ İLK KEZ BİR SİYAH ABD'Lİ KAZANDI

    'En İyi Özgün Senaryo' ödülünü kazanan Jordan Peele, Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ilk siyah Amerikalı oldu.

    'Get Out' filmiyle 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Senaryo' dallarında aday gösterilen Peele, Oscar tarihinde söz konusu 3 dalda aynı anda aday gösterilen üçüncü kişi oldu.

    'DUNKIRK' 3 ÖDÜL ALDI

    İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız askerlerinin Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk kasabasından tahliye edilerek Manş Denizi'ni aşması ve İngiltere kıyılarına ulaşmasını anlatan 'Dunkirk' filmi 3 Oscar aldı.

    Toplam 8 dalda Oscar'a aday gösterilen film, 'En İyi Kurgu', 'En İyi Ses Kurgusu' ve 'En İyi Ses Miksajı' ödüllerini kazandı.

    ​NBA EFSANESİ KOBE BRYANT OSCAR ÖDÜLÜ KAZANDI

    ABD Ulusal Basketbol Ligi'nin (NBA) efsanevi oyuncularından, 2016'da emekliliğe ayrılan Kobe Bryant'ın yazdığı ve Glen Keane'in yönettiği  'Dear Basketball', 'En İyi Kısa Animasyon' ödülüne layık görüldü.

    Kariyerinde 5 NBA şampiyonluğu bulunan Bryant, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Basketbol oyuncuları olarak susup top sürmemiz gerekiyor" ifadesini kullanırken, başta animasyonun müziklerini hazırlayan ünlü müzisyen John Williams olmak üzere yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaklaşık 5 dakika süren 'Dear Basketball' adlı kısa animasyon yapımı, Bryant'ın Kasım 2015'te 'The Players' Tribune' adlı medya platformuna yazdığı basketbolu bırakmasına yönelik mektubuna dayanıyor.

    ​EN İYİ BELGESEL OSCAR'I 'ICARUS'A GİTTİ 

    ABD'li film yapımcısı Bryan Fogel'ın 'Rusya'da devlet destekli doping iddialarını' konu alan belgeseli 'Icarus', 'En İyi Belgesel' Oscar'ını aldı.

    Törenin sunucusu Kimmel Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık Seçimi'ne müdahale ettiği iddialarına atıfta bulunarak "En azından (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bu yarışmaya hile karıştırmadığını biliyoruz, değil mi?" dedi.

    KIRMIZI HALIDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER

    90. Akademi Ödülleri töreni, kırmızı halı ile geçişi ile Dolby Theater'da başladı.

    Oyuncular, 75. Altın Küre Ödül Töreni'nin kırmızı halısında olduğu gibi film dünyasını sarsan cinsel taciz skandalını protesto etmek için siyah giyinmek yerine, törene rengerank kıyafetlerle katılmayı tercih etti.

    Törende ​'Call Me by Your Name' (Beni Adınla Çağır) filmi ile 'En İyi Uyarlanmış Senaryo' Oscar'ını alan ve Oscar alan en yaşlı kişi olan 89 yaşındaki yönetmen ve senarist James Ivory'nin gömleği dikkat çekti.

    Ivory filmin başrol oyuncusu Timothée Chalamet'in yüzünün çiziminin olduğu bir gömlek giyerek törene katıldı.

    ​Aktris Jennifer Lawrence'ın elinde beyaz şarabıyla tiyatro salonundaki koltuğuna geçme çabası da sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

    ÖDÜL KAZANANLAR

    En İyi Film: "The Shape of Water"

    En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

    En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

    En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

    En İyi Özgün Senaryo: Jordan Peele (Get Out)

    En İyi Uyarlama Senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

    En İyi Görüntü Yönetmeni: Roger A. Deakins (Blade Runner 2049)

    En İyi Özgün Müzik: Alexandre Desplat (The Shape of Water)

    En İyi Özgün Şarkı: "Remember Me" (Coco)

    En İyi Makyaj: "Darkest Hour"

    En İyi Kostüm Tasarımı: "Phantom Thread"

    Yabancı Dilde En İyi Film: "A Fantastic Woman" (Şili)

    En İyi Görsel Efekt: "Blade Runner 2049"

    En İyi Kurgu: "Dunkirk"

    En İyi Ses Kurgusu: "Dunkirk"

    En İyi Ses Miksajı: "Dunkirk"

    En İyi Belgesel: "Icarus"

    En İyi Kısa Belgesel: "Heaven is a Traffic Jam on the 405"

    En İyi Animasyon Filmi: "Coco"

    En İyi Kısa Animasyon: "Dear Basketball"

    En İyi Kısa Film: "The Silent Child"

    En İyi Yapım Tasarımı ve Set Dekorasyonu: "The Shape of Water"

    Etiketler:
    90. Akademi Ödülleri, Oscar Ödülü, ABD
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