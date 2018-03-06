Kızıl Ordu Korosu 90. yılında İstanbul'da konser verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alan topluluk, "Kalinka" ve "Korobeyniki" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra "Ceddin Deden", "Çanakkale Türküsü" ve "Sevdan Olmasa" adlı Türkçe eserleri de yorumladı.

Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan koroya konserde, bale grubu ile orkestra eşlik etti. Topluluk bugün akşam bir kez daha CRR'de sahne alacak.

Kızıl Ordu Merkez Evi'nde 1928'de kurulan koro, ilk gösterisini aynı yıl savaş şartlarındaki askerler ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği halklarına moral vermek amacıyla gerçekleştirdi.