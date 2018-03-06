MESAM'ın eski yönetimi: Mahkemeye başvuracağız

MESAM'ın eski yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca MESAM'a yeni bir yönetim atanmasının hukuk dışı olduğunu belirterek, karara itiraz edeceklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kayyum atadığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) yönetim kurulu üyeleri basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, hukuki süreç başlatılacağı ifade edilirken, MESAM'ın tüm üyelerinin seçilmiş yönetimi destekledikleri belirtildi.

Kararın kendilerine bugün tebliğ edildiğini belirten eski MESAM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Timisi, "Dilekçelerimiz hazır. Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi'ne tedbir kararı için başvuracağız. Onun ardından da Bölge İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulmasıyla ilgili bir başvurumuz olacak" dedi.

ARİF SAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan Türk halk müziğinin usta ismi Arif Sağ'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bir süreden bu yana kanser tedavisi süren Arif Sağ, kızı Aslı ve oğlu Tolga Sağ ile birlikte tedavisi için Küba'ya gitmişti.

MESAM Yönetim Kurulu başkanıyken, Kültür Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arif Sağ ve ekibi yerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'tan oluşan yeni yönetim kurulu atanmıştı.