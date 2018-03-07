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    II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden Rusça konuşan çocuk ve gençleri İstanbul’da bir araya getirecek.

    Rusça konuşan çocuklar için 'Hayal Etme Zamanı'

    © Sputnik/ @Vremiamechtat
    Kültür & Sanat
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    Elif Sudagezer
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    II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali, dünyanın çeşitli ülkelerinden Rusça konuşan çocuk ve gençleri İstanbul'da bir araya getirecek. Katılımcılar ses, oyunculuk, dans, resim ile şiir ve hikaye dallarında yarışacak.

    "II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali: Hayal Etme Zamanı" isimli festival dünyanın çeşitli ülkelerinden Rusça konuşan çocuk ve gençleri İstanbul'da bir araya getirecek.

    İkincisi gerçekleşecek olan etkinlik, İstanbul'da yaşayan binlerce Rus ve Rusça konuşan çocuklar ve ailelerini buluşturacak.

    Etkinliğe yarışmacı olarak katılacak çocuklar, 11 Mart — 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ses, oyunculuk, dans, resim ile şiir ve hikaye dallarında gerçekleşecek elemelere katılacak.

    Elemelerin ardından 20 Mayıs'ta yarışmanın tüm kazananlarının sahne alacağı büyük gala etkinliği gerçekleştirilecek.

    Ses yarışmasının jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü türk caz sanatçısı Okay Temiz, Rusya Federasyonu Devlet Sanatçısı Ahmed Ahmedov, Devlet Opera Tiyatro — koro sanatçısı Aygül Özmen, Tiflis Devlet Filarmonisi solisti Nina Adamadze, Letonyalı koro şefi Lina Davidova, koro şefi (Letonya); İstanbul Devlet Opera ve Balesi İl Koordinatörü Yücel Özeke ve Sevda Mamedova yer alacak.

    Çocuk ve Gençlik Dans Yarışması'nın jüri üyeleri ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Devrim İleri Tozkoparan, Şam Kültür Üniversitesi'nden Lyana Şmeyt,Rostov Devlet Bale Tiyatrosu'ndan Andrey Maksimov ve Uluslararası Bale Dans Festivali şampiyonu Oksana Rusavskaya olacak.

    Birincisi geçen yıl gerçekleşen etkinlikte 150'den fazla çocuk yarışmıştı.

    Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıda linkten ulaşılabilir:

    https://www.facebook.com/vremiamechtat/

    Etiketler:
    dans, müzik, festival, çocuk, ses, Rusça, Hayal Etme Vakti, Rostov Devlet Bale Tiyatrosu, II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Festivali, Aygül Özmen, Okay Temiz, Türkiye, Rusya
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