Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan MESAM açıklaması: Yasaları kullandık

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun MESAM'a ilişkin açıklamasında, Bakan Kurtulmuş ve Bakanlığa yönelik ithamlarının 'mesnetsiz ve asılsız' olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yasaların bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkiler kullanılmıştır" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) ilişkin açıklamasında, Bakan Numan Kurtulmuş ve Bakanlığa yönelik ithamlarının 'mesnetsiz ve asılsız' olduğu belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun MESAM'a ilişkin bazı ithamlarda bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza yönelik ithamları mesnetsiz ve asılsızdır. Bakanlığımız, MESAM Genel Kurulu öncesinde tespit edilen hukuka aykırılıkları gidermek ve seçim sürecini sağlıklı bir şekilde yürütmek üzere, yasaların Bakanlığımıza tanıdığı hak ve yetkileri kullanmıştır."

MESAM'a kayyum atanmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın suç işlediğini söylemişti.