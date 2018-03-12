Ünlü modacı Hubert de Givenchy yaşamını yitirdi

Audrey Hepburn ve Jackie Kennedy gibi isimleri giydiren ünlü Fransız modacı Hubert de Givenchy, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Hubert Givenchy'nin partneri Phillippe Venet, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada "Büyük bir üzüntüyle Hubert Taffin de Givenchy'nin öldüğünü duyuruyoruz" dedi.

Givenchy özellikle "Tiffany'de Kahvaltı" filminde oyuncu Audrey Hepburn'ün giydiği siyah elbisenin tasarımcısı olarak ün kazanmıştı.

RIP legendary fashion designer Hubert de Givenchy, who styled Audrey Hepburn in films like BREAKFAST AT TIFFANY'S ('61) pic.twitter.com/0wduiIpntw — TCM (@tcm) 12 March 2018

​İLK PARFÜM HEPBURN İÇİN

Givenchy 1952 yılında Paris'te ilk moda evini açtı. Audrey Hepburn dışında Guinness, Grimaldi ve Kennedy aileleri tarafından yıllarca giyildi.

Givenchy markası 1957 senesinde Audrey Hepburn'e ithaf edilen ilk parfüm L'interdit ile birlikte parfüm piyasasında yerini aldı. Moda dünyasındaki farklılığını parfümde de kullanarak bütün dünyaca bilinen parfümler yarattı.

PARFÜMDEN MAKYAJ ÜRÜNLERİNE

2003 yılında piyasaya çıkardığı Very Irresistible Givenchy adlı parfümüyle birlikte, Liv Tyler markanın yeni yüzü oldu. Moda dünyası ve parfüm sektöründeki başarısını perçinleyerek 1989 yılının ilk yarısında makyaj ürünlerini yarattı.

© AFP 2018/ MARTIN BUREAU Fransız moda devlerinden aşırı zayıf modellere yasak 5

1989 senesinin ikinci yarısında ise Givenchy cilt bakım ürünleri piyasaya sürüldü.

'PARİS'İ DÜNYA MODASININ ZİRVESİNE ÇIKARAN İSİM'

Hubert de Givenchy 1996 yılında Givency'den ayrıldı. Paris zerafetinin sembolü olarak kabul edilen Givenchy markasının sahibi Bernard Arnault modacıyı, "1950'lerde Paris'i dünya modasının zirvesine çıkaran yaratıcı" olarak tanımladı.