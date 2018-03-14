MESAM'ın yeni başkanı Coşkun Sabah

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kayyum olarak görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa Coşkun Sabah seçildi.

Başkanlığımı kutlayan tüm Aklıselim vatandaşlarımıza,tüm üyelerimize ve Yönetim kurulu arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.Duruma vakıf,işin ehli yönetim kurulumuz,en büyük şansımız.3 ay içerisinde Mesamımızı adil bir seçime götürmek en öncelikli görevimiz. — COSKUN SABAH (@siescoskun) March 13, 2018

Sabah, "Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Amacımız MESAM'ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek" dedi.

​Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl'ün yerine ise Vedat Çetinkaya'nın getirildiği belirtildi.