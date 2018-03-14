Moskova'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Karlov anısına sergiyle açıldı

Moskova'da bugün Karlov anısına düzenlenen bir fotoğraf sergisiyle Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkanı Eleonora Mitrofanova, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu merkez Rusya ile Türkiye arasında 2012 yılında imzalanan hükümetlerarası anlaşma çerçevesinde çalışmalarına başlıyor. 2014 yılından beri de Ankara'da bulunan Rus Bilim ve Kültür Merkezi başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

TÜRKÇE EĞİTİM DE VERİLECEK

Merkez Türkiye ile Rusya arasındaki kültürel ilişkiler sağlanması ve eğitim ile kültür alanındaki projelerde rol alacak. Merkezde ayrıca Türkçe eğitimi de verilecek.

Sergide Karlov ailesinin kişisel arşivinden alınan, büyükelçinin üniversite yıllarından diplomatik yaşamına kadar birçok fotoğraf yer alıyor.

Sergide Karlov'un Kazakistan ve Kuzey Kore'de çalıştığı yıllara dair fotoğrafların yanı sıra Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in yönettiği nikah töreninden fotoğrafları da görmek mümkün.