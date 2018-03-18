Ünlü Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin eseri Kuğu Gölü balesi, dün akşam St. Petersburg Bale Tiyatrosu tarafından TİM Show Center’da sahnelendi. Rus balerin İrina Kolesnikova’nın baş balerin olduğu gösteride estetik ve sanat, profesyonellikle birleşti.

Rus besteci Çaykovski'nin 1875-76 yıllarında bestelediği Kuğu Gölü, İstanbul'da sahnelendi.

St. Petersburg Bale Topluluğu'nun, TİM Show Center'daki ilk Kuğu Gölü performansını büyük bir kalabalık izledi.

Gösteriye katılanlar bu ölümsüz eseri canlı canlı izleme fırsatı yakaladı.

Atakan Şalcıoğlu Çaykovski’nin kuğuları, TİM Show Center’da süzüldü

Gösteride Odette (Beyaz Kuğu) ve Odille (Siyah Kuğu) karakterlerini balede birçok uluslar arası madalyaya sahip ünlü balerin İrina Kolesnikova canlandırdı.

Prens Sigried rolünü ise bir başka ünlü Rus balet Dmitriy Akulinin üstlendi.

4 perdelik bale eseri, 2.5 saat boyunca büyülü anlar yaşattı.

Atakan Şalcıoğlu Çaykovski’nin kuğuları, TİM Show Center’da süzüldü

İzleyenler, Prens Sigfried'in göl kıyısında gezinirken bulduğu aşkı Odette ile kötü büyücü Rothbart ve siyah bir kuğu kılığına giren Odile'in tüm engelleme çabalarına rağmen kavuşma öyküsüne, iyi ve kötünün savaşına tanık oldu.

Bu akşam ikinci Kuğu Gölü performansını sergileyecek olan Topluluk, yarın da Uyuyan Güzel eseri ile izleyici ile buluşacak.