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    Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı

    Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması katılımcı rekoru kırdı

    © Sputnik/
    Kültür & Sanat
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    Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, 77 ülkeden gelen yaklaşık 6 bin fotoğrafla katılımcı rekoru kırdı. Bu yılki yarışmaya yurdışından gelen çalışma sayısı, önceki yılın neredeyse iki katı.

    Rossiya Segodnya (Rusya Bugün) Haber Ajansı fotoğraf muhabiri Andrey Stenin anısına düzenlenen yarışma, bu yıl katılımcı rekoru kırdı.

    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması kazananın çalışmaları İstanbul'da sergileniyor
    © Sputnik/
    Andrey Stenin Fotoğrafçılık Yarışması'na yeni ülkelerden yarışmacılar katıldı
    Andrey Stenin Yarışması'nın küratörü ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Görsel Projeler Bölümü Yöneticisi Oksana Oleynik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    "Andrey Stenin Uluslararası Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nın katılımcı sayısı yıldan yıla artarken dünyanın dört bir yanından genç foto muhabirleri arasında büyük popülerlik kazanıyor. Bunu dünya fotoğrafçılık toplumunda yarışmanın profesyonel öneminin artmasının sonucu olarak görüyoruz. Bu yılki yarışmaya ilk kez katılanlar arasında Kamboçya, Togo, Ekvador, Namibya, Ruanda, Kosta Rika, Mnyanmar ve Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülkeden foto muhabirleri yer aldı. Bu yılki yarışmada yarışacak fotoğraf çalışmalarının günümüzün sorunlarına odaklandığını şimdiden söylemek mümkün."

    FOTOĞRAFLAR MOSKOVA'DA SERGİLENECEK

    2018 yılında Andrey Stenin Yarışması
    © Sputnik/
    Andrey Stenin Yarışması’nın bu yılki toplam ödül tutarı 3 milyon ruble
    Yarışmanın sonraki aşamasında uluslararası jüri üyeleri dünyanın dört bir yanından genç foto muhabirlerinin gönderdiği çalışmaları değerlendirecek. En çok çalışma gönderen yarışmacılar arasında Rusya, Çin, Hindistan, İtalya, ABD ve Türkiye'den fotoğrafçılar yer alıyor.

    Yarışmanın finaline kalanların listesi 22 Mayıs'ta stenincontest.com sitesinde yayınlanacak. 2018 sonbaharı yarışmada dereceye girenlere ödüller verilecek ve Moskova'da kazanan çalışmaların fotoğraf severlerle buluşacağı bir sergi açılacak.

    YARIŞMANIN TEMEL AMACI GENÇ FOTOĞRAFÇILARA DESTEK

    Rusya Federasyonu UNESCO Komisyonu'nun himayesinde Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, Rusya'da uluslararası basın fotoğrafçılığı alanında yeni isimler tanıtan ve bu alandaki çalışmaların kalite kriterlerini belirleyen tek platform olma özelliği taşıyor.

    Fotoğrafçı Vladimir Pesnya ve Alejandro Martinez Velez Andrey Stenin yarışmasında ödül alanlar dahil dünyaca ünlü fotoğrafçıları ve seçkin eserlerini bir araya getiren Fotoİstanbul'da
    © Sputnik/ Sputnik
    Andrey Stenin yarışmasında ödül alan fotoğrafların sergilendiği Fotoİstanbul: Çekilen değil yapılan fotoğrafların sergisi
    Yarışmanın temel amacı, genç yetenekli fotoğrafçılara destek verip kendi projelerini geliştirme imkanını sağlamak.

    Yarışmanın basın ortakları arasında Вести.Ru haber portalı, ‘Rossiya-Kultura' devlet televizyon kanalı, ‘JurDom' haber portalı ve Russian Photo portalı oldu. Yarışmanın uluslararası bilgi ortakları arasında Sputnik Haber Ajansı ve Radyo, Askanews Haber Ajansı, Independent Media, Notimex, Xinhua, ANA, haber ajansları, RT kanalı ve haber portalı, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), TeleSUR uluslararası haber platformu, Chinadaily.com.cn internet gazetesi, Frontline dergisi yer aldı, AlYoum AlSabee, The Paper, Bernama, Radio Republik Indonesia, Antara. Yarışmaya ayrıca ‘AkademiaFotografii', GeoFoto ajansları, Photo-study.ru portalı, YOung JOurnalists portalı, Moskova Gazeteciler Derneği, Öğrenci ve Gençlik Medya Kuruluşları Birliği, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo ve PhotoVisa festivalleri enformasyon desteği verdi.

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    Etiketler:
    sergi, yarışma, fotoğraf, Rossia Segodnya, Andrey Stenin Fotoğraf Ödülleri, Moskova
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