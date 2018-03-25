'Evliya Çelebi, Dünya ile Ay arası kadar mesafe katetti'

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Tarihi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nusret Çam, "3.5 ay gece gündüz çalıştım ve Evliya Çelebi'nin katettiği yolların uzunluğunu kilometre cinsinden buldum. 53 yıl boyunca seyahatlerde katettiği toplam yol, 350 bin kilometre. Dünya ile Ay arası kadar bir mesafe" dedi.

Prof. Dr. Çam, 'Aşk Olsun Seyyahlar Sultanı Evliya Çelebi' adlı kitabında, 25 Mart 1611'de doğan ve Osmanlı Dönemi'nin önemli gezginlerinden ve yazarlarından olan Evliya Çelebi'nin hayatından önemli kesitlere yer verdi.

AA muhabirine Evliya Çelebi hakkındaki araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çam, Evliya Çelebi'nin hayatına ilişkin çalışmalarının 1983'de başladığını belirtti.

Çam, Evliya Çelebi'nin özellikle ne kadar yol katettiğini merak ettiğini vurgulayarak, bununla ilgili araştırmalar yapmaya başladığını anlattı.

Dönemin şartları içerisinde toplam 31 ülke gezen Evliya Çelebi ile ilgili Seyahatnamesi'nde geçen yazılardan hareketle bu çalışmaları yürüttüğünü anlatan Çam, şöyle devam etti: "3.5 ay gece gündüz çalıştım ve Evliya Çelebi'nin katettiği yolların toplam uzunluğunu kilometre cinsinden buldum. Evliya Çelebi'nin 53 yıl boyunca yaptığı seyahatlerde katettiği toplam yol, 350 bin kilometre. Dünya ile ay arası kadar bir mesafe. Dünya üzerinde hiçbir seyyah bu kadar yol katetmemiştir. Marco Polo'nun da ötekilerin de hiçbirinin yoktur. Tek tek, kilometre kilometre hesaplayarak bu sonuca ulaştım. Yaya yürüdüğü yerleri 5 kilometre, 7 kilometre de atla gittiği mesafeyi hesap ettim. Hatta bazılarını hesaplayamadım. Çünkü Halep'e 11 defa gittiğinden bahsediyor. 'Basra'dan Mekke'ye gittim 'diyor ama daha önce de gittiğini dile getiriyor. Yani hayatı seyahatle geçen bir insan, yaşamı boyunca en az 350 bin kilometre yol gitmiş."