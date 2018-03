Dünyanın ilk David Bowie heykeli saldırıya uğradı: 'Önce evsizleri besleyin'

David Bowie'nin 'Earthly Messenger' ismi verilen heykeli saldırıya uğradı. Saldırgan tarafından heykelin önündeki kaldırıma ve arkasındaki duvara sprey boyalarla "Önce evsizleri besleyin" ve "RIP DB" (huzur içinde yat David Bowie) yazıldı. Olayın ardından bir grup gönüllü Bowie heykelini sabunlu su dolu kovalarla temizlemeye geldi.

Bowie'nin heykeli için 100.000 euro toplayan organizatör David Stopps, saldırı ile ilgili "Bu boyayı çıkartmak için uğraşacağız. Bu kamusal bir sanat eseri, her gün ilgilenmeye devam edeceğiz. Bu yüzden burada olanları takip edebileceğimiz 7/24 açık olan bir internet kamerası da var" dedi.

Dünyaca ünlü müzisyen David Bowie, 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (Ziggy Stardust'ın yükselişi ve düşüşü ile Marslı örümcekler) albümünün ilk konserini İngiltere'nin Aylesbury kentinde vermişti. Bu yüzden Bowie'nin ilk heykeli olma özelliği taşıyan 'Earthly Messenger', Aylesbury'de yer alıyor.