Baran Medya, 'Reis'in yapımcısından özür diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çekimine izin verilmeyen 'Dede Sultan' filminin yapımcısı Baran Medya Grubu, tanıtımda adı geçen 'Reis' filminin yapımcısından özür dileyen bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ağustos ayında hayatından kesitlerin anlatılacağı 'Dede Sultan' adlı filmin yapımına, çekimine ve gösterimine onay vermeyerek, avukatı aracılığıyla yapım şirketine ihtarname göndermişti.

© AA/ Kayhan Özer Erdoğan'dan film şirketine ihtarname

Gazete DuvaR'ın aktardığı habere göre, Filmin yapımcısı Baran Medya Grubu, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir açıklamayla hem kamuoyundan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatının anlatılması için onay verdiği ilk ve tek film olan Reis'in yapımcısı Kafkasör Film Akademisi'nin sahibi Temel Kankıran'dan özür diledi:

"Zarar maddi olduğu kadar, kamuoyunda yanlış bir algıya neden olması sebebi ile itibar kaybı anlamında da yaşanmıştır. Tarafımızca sonradan yapılan araştırma sonucu bahsi geçen şahsın Reis filmi yapımcısını da aynı şekilde zarara uğrattığı ve basında gerçek dışı ifadeler kullanarak kamuoyunu yönlendirdiği anlaşılmıştır."

Açıklamasında 'Dede Sultan'ın afişinde yer alan 'Reis'ten sonra bir devam filmi' ibaresinin yanlış anlaşıldığını belirten Baran Medya, bu yanlış algının oluşturulmasına senarist Murat Özdil'in sebebiyet verdiğini ve kendisinin şirketle ilişiğinin kesildiğini belirtti.

'CUMHURBAŞKANIMIZLA İLGİLİ DEĞİL'

Baran Medya Grubu'nun açıklamasında, "Baran Media olarak son dönemde kamuoyunda oluşmuş olan yanlış algı hakkında açıklama yapmamız zarureti doğmuştur. Basında Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olduğu ileri sürülen ‘Dede Sultan' isimli filmimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hayatı ile ilgili bir yapım değildir. Bu kapsamda, filmin afişleri ve fragmanlarındaki ‘Reis'ten sonra bir devam filmi' ibaresinin yanlış anlaşılmaya neden olması sebebiyle öncelikle kamuoyundan ve sonra Reis filminin yapımcı şirketi Kafkasör Film Akademisi ve Sayın Temel Kankıran'dan özür dileriz" denildi.