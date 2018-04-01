Devlet Tiyatroları, askerlere destek amacıyla sınırda perde açacak

Devlet Tiyatrolarından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u anlatan "Mehmet Akif" adlı oyun, 2 Nisan Pazartesi günü İskenderun, 4 Nisan Çarşamba günü Hatay, 5 Nisan Perşembe günü de Samandağ'da izleyiciyle buluşturulacak. Halka da açık olacak oyun, ücretsiz izlenebilecek.
Remzi Özçelik'in yazdığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan, ışık tasarımı Çetin Atay, dans düzeni Burçak Işımer ve müzikleri Nedim Yıldız'a ait. Oyunda, Ayşe Yıldız Akınsal, Özlem Kalkan, Alpay Ulusoy, Alev Arslan, Müge Sefercioğlu, Ümit Hasret Aslan, Engin Özsayın, Durmuş Çelikel, Mehmet Tolga Günay, Dara Tan, Turgay Kılıç, Diler Öztürk, Sedat Keçeci ve Caner Keçeli rol alıyor.
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