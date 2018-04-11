'Kürk Mantolu Madonna'yı Fatih Akın çekecek

Koloğlu dünkü yazısında, Ay Yapım’ın patronu Kerem Çatay’ın World Screen’e verdiği söyleşiyi aktardı.

Çatay, “Tanınmış Türk romanı 'Kürk Mantolu Madonna’yı çekmeye başlayacağız. Bu roman, aynı zamanda ABD’de best-seller” derken Koloğlu, filmi Almanya’da Fatih Akın’ın iki dilde çekeceğini öğrendiğini yazdı.

Koloğlu şöyle devam etti:

“…Devreye Fatih Akın girdi. Sonra anlaşıldı ki, uzun süredir romanın peşindeymiş. Böyle bir durum olunca Ay Yapım, Akın’da karar kıldı. Şöyle de yorumlar yapıldı, ‘Akın, ‘Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı’nı alırsa, Kürk Mantolu Madonna’ya ilgi daha da artar, istediği ünlü oyuncuyu Maria Puder rolüne oturtur.’ Bu olmadı ama kendisi yine de ‘Altın Küre’ gibi çok önemli bir ödül aldı. Akın, her daim oyuncuların saygı duyduğu bir yönetmendir. Sürpriz bir ismi bu rolde görebiliriz. Film çekimlerine yazın sonunda başlanacağı belirtiliyor. 2019 Berlin ve Cannes Film Festivali’ne katılmak ve tabii ödül almak, ilk düşünce…”

NE OLMUŞTU?

© REUTERS/ Stephane Mahe Weinstein skandalı Kürk Mantolu Madonna'nın çekimlerini erteletti

Ay Yapım, son yıllarda popülerliği giderek artan ve çok satanlar listelerinden düşmeyen kitabın yapım haklarını satın aldığını duyurmuş, projenin senaryo çalışmalarını Halit Ziya Uşaklıgil’in 'Aşk-ı Memnu' ve Reşat Nuri Güntekin’in 'Yaprak Dökümü' eserlerini televizyon dizisine dönüştüren Ece Yörenç’in yapacağı açıklanmıştı.

Maria Puder karakteri için şu ana kadar kulislere Beren Saat ve Marion Cotillard’ın isimleri yansımıştı.

Film için önce ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’le anlaşılmış ancak Weinstein’in adının taciz skandalına karışmasının ardından proje rafa kalkmıştı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Berlin’e giden Raif Efendi’nin içe kapanık yaşamında Maria Puder adlı Yahudi bir kadına duyduğu aşkı anlatan kitap, karakterlerin iç dünyalarını ve birbiriyle ilişkilerini konu ediyor.