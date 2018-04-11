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    Roger Waters

    Roger Waters, The Wall'un Türkçe hakkını down sendromlu gençlere ücretsiz verdi

    © AP Photo/ Amy Harris
    Kültür & Sanat
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    Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, ‘Another Brick in The Wall’ adlı şarkısının Türkçe versiyonunun seslendirme hakkını, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndaki (İZEV) down sendromlu gençlere 2 yıl için ücretsiz verdi.

    Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Türkiye’nin ilk ‘Engelsiz Havalimanı Kuruluşu’ belgesine sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın ve havalimanı CEO’su Ersel Göral’ın desteğiyle önemli bir projeye imza attı. down sendromlu, otizmli ve mental farklılığı bulunan bireylerin sesini sanat yoluyla duyurmak amacıyla proje koordinatörlerinden Hakan Kural ve Pelikan Müzik, müzisyen Roger Waters’a ulaşmaya çalıştı.

    Roger Waters
    © AP Photo/ John Minchillo/Invision
    Roger Waters The Wall !f İstanbul’da
    Waters’ın müzik şirketi ile menajerine projeyi anlatan bir e-posta iletildi. E-postada down sendromlu gençlerin zeybek oynayıp ‘Roger Amca’ya selam olsun’ dedikleri bir video yer aldı.

    Ünlü müzisyen, kendisiyle iletişime geçenlere 1.5 ay sonra döndü ve şarkının 2 yıl kullanım hakkını vereceğini söyleyip “2 gün içinde şarkının Türkçe sözlerini gönderin” dedi. Hakan Kural, ‘Another Brick İn The Wall’ bestesi için Türkçe söz yazdı. Ortaya 'Yaşam Hakkı-Duvar' adlı eser çıktı.

    Waters, şarkısının Türkçe versiyonunu dinledikten sonra 1978’den beri kimseye vermediği efsane şarkısının Türkçe seslendirme hakkını İZEV’deki gençlere verdi. Şarkı için down sendromlu gençler bir de klip çekti. 17 Nisan’da görücüye çıkacak olan ‘Yaşam Hakkı-Duvar’ şarkısının klibinde ise Selda Bağcan, Funda Arar, İclal Aydın ve Kubat gibi isimler yer aldı.

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    Etiketler:
    Another Brick in The Wall, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı, Pink Floyd, Hakan Kural, Ersel Göral, Roger Waters, Türkiye
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