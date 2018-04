Roger Waters, The Wall'un Türkçe hakkını down sendromlu gençlere ücretsiz verdi

Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, ‘Another Brick in The Wall’ adlı şarkısının Türkçe versiyonunun seslendirme hakkını, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’ndaki (İZEV) down sendromlu gençlere 2 yıl için ücretsiz verdi.