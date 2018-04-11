Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisi sızıntı ve cinsel saldırı haberleri ile çalkalanıyor

'NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KAZANANLARIN İSİMLERİ 7 KEZ SIZDIRILDI'
İsveç'in en büyük gazetelerinden Dagens Nyheter, Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren akademinin üyesi İsveçli şair Katarina Frostenson'un kocası Jean-Claude Arnault'un yıllardır ödülü kazananların isimlerini sızdırarak 100 yıllık Nobel kurallarını ihlal ettiğini duyurdu.
Akademi'nin kendi içinde yaptığı soruşturmaya dayandırdığı haberinde gazete, Arnault'un 1996'dan başlamak üzere 7 kez Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimleri sızdırdığını açıkladı.
Hangi isimlerin sızdırıldığı ise açıklanmadı. 18 kişilik Akademi hiçbir zaman potansiyel kazananları açıklamıyor ve adaylıkları da gizli tutuyordu.
3 AKADEMİ ÜYESİ İSTİFA ETTİ
Arnault aynı zamanda 18 kadına cinsel saldırıyla suçlanıyor. Arnault'un cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadınlar arasında diğer akademi üyeleri, onların eşleri ve çocukları da olduğu belirtiliyor.Arnault ise suçlamaları reddediyor.
Arnault'un eşi Frostenson'un ise Akademi'den atılması için cuma günü yapılan oylama, İsveçli şairin lehine sonuçlanınca bu karara karşı çıkan 3 Akademi üyesi istifa etti.
İstifa edenlerin isimleri Klas Ostergren, Kjell Espmark ve Peter Englund olarak açıklandı.
İsveç Kralı Carl XVI Gustav istifaları 'çok talihsiz' olarak niteleyerek istifaların Akademi'nin 'önemli faaliyetlerine ciddi zarar verme riski' olduğunu söyledi.
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