Küçük Rus balerinin denge figürleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

St. Petersburg'daki Vaganova Bale Akademisi öğrencisi 13 yaşındaki Yana Çerepanova, baledeki figürleri ve esnekliğiyle görenleri hayrete düşürdü.

Reddit'te hareketli bir resmini paylaştıktan sonra Instagram'da da ilgi odağı olan Çerepanova'nın balede neden bu kadar iyi olduğu sorgulanırken, bazı kullanıcılar bu durumun sebebini Vaganova Akademisi'nde öğrenim görmesi olarak yanıtladı.

Bazı kullanıcılar da Çereponava'yı kendileriyle kıyaslayarak küçük balerinin yeteneğine dikkat çekti. Kimileri iki ayak üstünde duramadığını söyledi, kimileri de sakarlık hikayelerini anlattı.

Kangaroosters isimli kullanıcı "Ben pantolonumu giyerken haftada bir iki kez düşüyorum. Bu aklımı başımdan aldı" ifadelerini kullandı.

Ulaan_malgait de "Ayakkabılarımı giyerken yüzümü çarptım" dedi.

Nancyhasnopants isimli kullanıcı da "Arkadaşım uyurken kaburgalarını kırdı" mesajını paylaştı.