Kayıt
11:39 12 Nisan 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Margaret Atwood

    Ünlü yazar Atwood: El Kaide, 11 Eylül saldırıları fikrini Star Wars'tan aldı

    © AFP 2018/ Michal Cizek
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Popüler kültürün gerçek hayatı nasıl etkilediğine ilişkin görüşlerini paylaşan yazar Margaret Atwood, 11 Eylül saldırıları fikrinin Hollywood'dan çıktığını savundu.

    Dizi uyarlaması Türkiye'de de yayınlanmakta olan Handmaid's Tale adlı dispotik romanın yazarı Margaret Atwood, Hollywood yapımı ünlü film serisi Star Wars hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

    Carrie Fisher
    © AFP 2018/ Robyn BECK
    Star Wars’un Prenses Leia’sı Sovyet silahı kullanmış
    78 yaşındaki Kanadalı yazar, Variety dergisine verdiği röportajda, popüler kültürün gerçek hayat üzerindeki güçlü etkisinden bahsederken, El Kaide'nin İkiz Kuleler'e saldırı düzenleme fikrini Star Wars filminden aldığını savundu.

    'Damızlık Kızın Öyküsü' adıyla Türkçe'ye de çevrilen Handmaid's Tale'ın 2000 yılındaki opera uyarlamasının İkiz Kuleler ve birtakım cisimlerin havaya uçtuğunu gösteren sahneyle başladığını belirten Atwood, "Saldırının ardından o kısmı çıkarmak zorunda kaldılar. Bu tüylerinizi ürpertmiyor mu?" dedi.

    'TEK FARK, STAR WARS'TA KURTULUYORLAR'

    Ebu Bekir El Bağdadi
    © AP Photo/
    'Cihada gelemem, Star Wars'u izleyeceğim'
    Sözlerine devam eden yazar, "Merak etmeyin, fikri benim operamdan değil Star Wars'tan aldılar" ifadelerini kullandı.

    Atwood, Star Wars serisinin ilk filminden bir sahneyi anımsatarak, "İki kişi bir şeyin ortasından uçakla geçiyor ve onu havaya uçuruyorlardı. Tek fark Star Wars'ta bu kişiler kurtuluyorlar" dedi.

    El Kaide tarafından 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentindeki İkiz Kuleler'e düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

    'HOLLYWOOD YAZARLARININ İLGİNÇ SENARYOLARI VAR'

    Hologram
    © Fotoğraf: You Tube
    Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor
    Bilim-kurgu senaristlerinin gelecek olayları tahmin etme konusunda başarılı olduklarını belirten Atwood, "Hepsi doğru değil ama çok ilginç ‘ya şöyle olursa' senaryoları var" değerlendirmesinde bulundu.

    Margaret Atwood, Hollywood'daki cinsel taciz skandalı sonrası başlatılan #MeToo hareketini, "Kişilerin sosyal medya aracılığıyla aleyhte kanıt olup olmadığına bakılmaksızın ve savunma hakkı dahi tanınmadan suçlu ilan edilmelerini doğru bulmadığını" belirterek eleştirmişti.

    Atwood bazı kişiler tarafından açıklamasına tepki gösterilmesi üzerine, "Sadece kadınlar için değil herkes için adalet, şeffaflık ve evrensel hukuk ilkelerine saygı talep edilmesi" çağrısında bulunmuştu.

    İlgili konular:

    Akşener'in Star Wars günlüğü: Mesajı aldım...
    Jandarma'dan Star Wars tweeti: Karanlık güçlerin...
    Etiketler:
    senaryo, dizi, 11 Eylül, Star Wars, El Kaide, Margaret Atwood, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Rusya Hava Kuvvetleri'nin Zafer Günü provası
    Rus Hava Kuvvetleri’nin 9 Mayıs provasından etkileyici kareler
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam