Kayıt
05:10 13 Nisan 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Rus resim sanatının dünyaca ünlü ismi İvan Ayvazovski’nin İstanbul üzerine yaptığı tablolardan oluşan koleksiyon sergilendi

    Türkiye ve Rusya, Ayvazovski’nin tablolarında buluştu

    © AA / Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Osmanlı sultanları ve Rus çarlarının takdirini gören Rus resim sanatının dünyaca ünlü ismi İvan Ayvazovski’nin İstanbul üzerine yaptığı tablolardan oluşan koleksiyon sergilendi.

    Ayvazovski'nin doğumunun 200. yılı anısına ve aynı zamanda St. Petersburg Rus Müzesi'nin açılışının 120. yıl kutlamaları çerçevesinde "Ayvazovski'nin İstanbul'u" performansı St. Petersburg Rus Müzesi'nde gerçekleştirildi.

    ‘Ayvazovski’nin İstanbul’u' dijital sergisinin Genel Yönetmeni Bülent Özükan
    © Fotoğraf : Boyut Yayıncılık
    Külliye'deki ‘Ayvazovski': Türkiye için bir prestij unsuru
    Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Lichnost Peterburga Tarih ve Kültür Vakfı, Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Telekom'un desteği ile gerçekleşen etkinliğe Rus siyasi, sanat ve iş çevrelerinden geniş katılım oldu.

    Etkinlikte, Ayvazovski'nin dönemin insanlarını, manzaralarını yansıtan İstanbul üzerine yaptığı resimler, dev perdeye yansıtılarak gösterildi. Bugüne kadarki en geniş Ayvazovski koleksiyonunu günümüz teknolojileri ile buluşturan projenin sunuş konserini dünyaca ünlü besteci-piyanist Anjelika Akbar gerçekleştirdi.

    St. Petersburg Rus Müzesi’nde Ayvazovski koleksiyonu sunuş konserini besteci-piyanist Anjelika Akbar gerçekleştirdi.
    © AA / Moskova Yunus Emre Enstitüsü
    St. Petersburg Rus Müzesi’nde Ayvazovski koleksiyonu sunuş konserini besteci-piyanist Anjelika Akbar gerçekleştirdi.

    Rus ressam İvan Ayvazovski'nin tablolarını müzik diline tercüme ederek "Ayvazovski Rapsodisi" besteleyen Akbar, konserde seslendirdiği eserinde Ayvazovski'nin seyahatleri sırasında duyduğu Osmanlı müziği, doğduğu Feodosya'dan çocukluğunda öğrendiği Kırım Tatar temalarını, Ermeni kökenli olmasından dolayı Ermeni ve Kafkas tınılarını, eğitim aldığı ve yaşadığı St. Petersburg'da dinlediği Rus müziklerini kullandı.

    Performansta Rus viyolonsel sanatçısı Danila Popov ve Türkiye'den perküsyon sanatçısı Berkant Çakıcı da Akbar'a eşlik etti.

    İvan Ayvazovski sergisi
    © AA / Mustafa Kamacı
    Ayvazovski'nin İstanbul'u, Ankara'da tanıtıldı
    Yaklaşık dört sene süren "Ayvazovski'nin İstanbul'u" projesi sanatçının İstanbul'a ait tabloları başta olmak üzere Rusya müzeleri ve koleksiyonerlerden toplanan 500'e yakın tablonun görüntüsünden oluşuyor.

    Genel sanat yönetmenliğini Murat Öneş'in gerçekleştirdiği, 50 dakika içinde yaklaşık 500 Ayvazovski tablosunun izleyicilerin gözü önünden geçtiği canlı performansta, müzik, görsel sanatlar, ortam sesleri tarihi görüntülerle birleşti.

    Besteci Anjelika Akbar yaptığı konuşmada, bu proje ile izleyicilerin kendilerini Ayvazovski ile birlikte dünya seyahatine çıkmış gibi hissettiğini belirtti. Akbar, "Bu projenin Rusya'da halka açık bir şekilde birçok sahnede yer almasını kalbimden arzu ediyorum. Rusya ve Türkiye'yi bu duygusal ortak paydada buluşturan Ayvazovski'nin muhteşem tablolarının müzik ile yolculuğu devam etsin." dedi.

    Rus Çarlığı döneminde donanmanın resmi olarak ressamlığını yapan ünlü sanatçı İvan Ayvazovski, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla İstanbul'a giderek sayısız tablo yaptı. İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu yazdığı anılarında defalarca tekrarlayan Ayvazovski, üç Osmanlı sultanı ve dört Rus çarının özel ilgi ve takdirini gördü.

    Etiketler:
    Türk Hava Yolları (THY), İvan Ayvazovski, Türkiye, Rusya, İstanbul, St. Petersburg
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    Şekilleriyle şaşırtan uzaydaki gök cisimleri
    Karikatür
    ABD Dışişleri: Duma’da kimyasal maddenin kullanıldığından eminiz, ama tam olarak ne kullanıldığını bilmiyoruz
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam