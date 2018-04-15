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    Roger Waters

    Roger Waters'tan Suriye saldırısına ve Beyaz Miğferler'e tepki: Yalancı örgütün propagandası

    © AP Photo / John Minchillo/Invision
    Kültür & Sanat
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    Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, İspanya'nın Barcelona kentinde verdiği konserde yaptığı konuşmada Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarını eleştirerek, provokasyonun merkezindeki Beyaz Miğferler örgütünü yalancılıkla suçladı.

    Suriye'nin Duma ilçesinde Suriye ordusunun kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddialarının ardından ABD, Fransa ve İngiltere tarafından gerçekleştirilen saldırılara tepkiler sürüyor.

    Pink Floyd grubunun kurucusu Roger Waters, Barcelona'da verdiği konser sırasında konuyla ilgili bir açıklama yaparak iddiaları eleştirdi.

    ​​Bir dinleyicinin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kimyasal saldırı gerçekleştirildiği iddialarıyla ilgili sahneye çıkma talebine değinen Waters, bu görüşü tamamen yanlış bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    Roger Waters
    © AP Photo / Amy Harris
    Roger Waters, The Wall'un Türkçe hakkını down sendromlu gençlere ücretsiz verdi
    "Beyaz Miğferler, sadece cihatçılar ve teröristler için propaganda malzemesi imal eden yalancı bir örgüttür. Eğer onların propagandasını dinleseydik, hükümetlerimizin Suriye'yi gidip halkın üzerine bomba yağdırmasını talep ederdik."

    Bunun çok büyük bir hata olacağını vurgulayan Waters, yapılması gerekenin hükümetleri Suriye'yi bombalamaktan vazgeçirmek olduğunu belirtti.

    Ünlü müzisyen Roger Waters, son olarak The Wall'un Türkçe hakkını down sendromlu gençlere ücretsiz verme kararıyla gündeme gelmişti.

    Etiketler:
    Beyaz Miğferler, Beşar Esad, Roger Waters, Duma, ABD, İspanya, Suriye
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