ABD'li aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, 1987 yapımı Full Metal Jacket filminin 'Topçu Çavuşu Hartman'ı olarak tanınan ABD'li aktör R. Lee Ermey, 74 yaşında öldü.

Aktörün menajeri Bill Rogin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey'in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Hepimiz onu çok özleyeceğiz" ifadesine yer verdi.

Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

Kansas'ta 1944 yılında dünyaya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey'in yeteneğinden etkilenerek 'Topçu Çavuşu Hartman' rolünü onu vermişti.

Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.