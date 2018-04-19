Suudi Arabistan'da 35 yılın ardından ilk sinema salonu

Riyad'daki Kral Abdullah Finans Merkezi'nde Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı eğlence şirketi ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan 'American Multi-Cinema' (AMC) tarafından faaliyete geçirilen ilk sinema salonu, törenle açıldı.
Avusturyalı travesti şarkıcı Conchita Wurst, HIV taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Eski erkek arkadaşı kendisine şantaj yaptığı için hastalığını açıkladığını belirten Wurst, "Uzun yıllardır HIV pozitifim" dedi.
Vietnam Savaşı'nı konu alan 'Full Metal Jacket' filminin aktörlerinden R. Lee Ermey, 74 yaşında yaşamını yitirdi.
Pink Floyd’un kurucusu Roger Waters, İspanya'nın Barcelona kentinde verdiği konserde yaptığı konuşmada Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırı iddialarını eleştirerek, provokasyonun merkezindeki Beyaz Miğferler örgütünü yalancılıkla suçladı.
İstanbul'un 5 farklı noktasında 14 Nisan'da dördüncü kez ‘Totalnıy Diktant' isimli Rusça dikte yarışması düzenlenecek. Yarışmaya hem Rusça'yı öğrenen Türkler, hem de Türkiye'de yaşayan Ruslar da ücretsiz olarak katılabilecek.
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