Hollywood yıldızı Natalie Portman 'Yahudi Nobel'i' olarak anılan ödül törenine katılmayacak

İsrailli-ABD'li Hollywood yıldızı Natalie Portman İsrail-Gazze sınırında yaşanan son olaylar nedeniyle Kudüs'te yapılacak olan 'Yahudi Nobel'i olarak anılan 'Genesis Ödülü' törenine katılmayacağını açıkladı. Kararın ardından bazı İsraiili siyasetçiler Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail'in, Gazze sınırında 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemlerine katılan Filistinlilere 4 haftadır gerçek mermi ile müdahale etmesi uluslararası arenada tepki çekiyor.

30'dan fazla Filistinlinin ölümüne yol açan olaylara bir tepki de İsrailli-ABD'li Hollywood aktrisi Natalie Portman'dan geldi.

36 yaşındaki Portman, 2 milyon dolarlık ödül alacağının açıklandığı Yahudi Nobel'i olarak anılan 'Genesis Ödülü' törenine katılmak için Kudüs'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiğini açıkladı.

'YAŞANAN OLAYLAR ONU SON DERECE RAHATSIZ ETTİ'

Portman'ın temsilcisinden yapılan açıklamada "Son dönemde İsrail'de yaşanan olaylar onu son derece rahatsız atti. İsrail'de yapılacak herhangi bir kamusal etkinliğe katılma konusunda kendisini rahat hissetmiyor" dendi.

'PORTMAN'IN KARARININ HAYIRSEVERLİK İNİSİYATİFİMİZİN POLİTİZE OLMASINA YOL AÇACAĞINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Genesis Ödülü'nü veren vakfın internet sitesindeki açıklamada Portman'ın 'insanlığına hayranlık duyulduğu ve İsrail hükümetinin politikalarına katılmama hakkına saygı duyulduğu' ifade edilse de "Ancak Kudüs'teki Genesis Ödülü törenine siyasi nedenlerle katılmama kararı vermesinden dolayı çok üzüldük. Portman'ın kararının hayırseverlik inisiyatifimizin politize olmasına yol açacağından endişe ediyoruz" dendi.

ÖDÜL TRENİ İPTAL EDİLDİ

Vakıf, Portman'ın kararı nedeniyle ödül töreninin iptal edildiğini de açıkladı.

The Genesis Prize ceremony has just been cancelled because Natalie Portman, who was awarded the prize, has decided that recent events in Israel make her "uncomfortable participating in any public events in Israel." — Daniella Greenbaum (@DGreenbaum) April 19, 2018

​REGEV: OLGUN BİR MEYVE GİBİ BDS DESTEKÇİLERİNİN ELİNE DÜŞTÜ

İsrail Kültür Bakanı Miri Negev, Portman'ı Filistinlilere muamelesi nedeniyle İsrail'i ekonomik olarak izole etme hareketi olan BDS'e (Boykot, tecrit ve yaptırım) katılmakla suçlayarak "Portman'ın BDS destekçilerinin eline olgun bir meyve gibi düşmesini duymaktan dolayı üzgünüm" dedi

LİKUD MİLLETVEKİLİ: PORTMAN'IN İSRAİL VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLSİN

© AFP 2018 / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ Natalie Portman: Paris'te bir Yahudi olarak tedirginim

İktidardaki Likud partisinden milletvekili Oren Hazan ise daha da ileri giderek Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesini istedi.

En başta Portman'a ödül verme kararının 'tamamen çılgınlık' olduğunu savunan Hazan, İsrael National News'a yaptığı açıklamada "O bir taraftan utanmazca doğduğu yeri kariyerinde ilerlemek için kullanan, bir taraftan da İsrail ordusuna alınmamayı başarmaktan gurur duyan Yahudi bir İsrailli. O bir aktris ancak İsrail devletinin herhangi bir onurlandırması için değersiz" diyerek İçişleri Bakanlığı'na Portman'ın İsrail vatandaşlığının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kudüs doğumlu olan Portman 3 yaşındayken ABD'ye göç etmişti.

2014'ten beri verilen 'Genesis Ödülü' alanlarında çok başarılı olan isimlere ve 'Yahudi toplumu ve Yahudi değerlerine olan katkılarıyla diğer insanlara ilham veren' bireylere veriliyor.

Ödül daha önce aktör Michael Douglas, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve keman virtüözü Itzhak Perlman'ın da aralarında olduğu isimlere verilmişti.